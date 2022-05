Les millors sabatilles Nike per a la tornada a l'escola

Per als nens i les nenes que no paren mai, opta per les Nike Pegasus, unes sabatilles dissenyades per a runners. La sola de les Nike Pegasus està feta d'escuma reactiva i goma duradora per oferir més subjecció i estabilitat. Tant si van caminant a l'escola, com si no paren de córrer al pati o s'apunten a l'equip d'atletisme, els encantarà la part superior amb malla transpirable que ajuda a ventilar els peus suats. La talla més petita disponible és la 32.