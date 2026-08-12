Nike Air Max 90: energia a cada passa
Dissenyades originalment per al running, les sabatilles Air Max proporcionen la subjecció i la comoditat que els atletes han valorat tant durant tres dècades. Són les primeres sabatilles amb amortidors Air Max visibles a les soles: no només sentiràs l'energia, també la veuràs. Les Nike Air Max 90, que combinen també una sola amb escuma elàstica, proporcionen un amortiment lleuger que impulsa cada passa.
La nova generació d'Air Max 90 combina l'essència de Nike amb dissenys més retros, colors moderns i siluetes elegants. Els revestiments cosits proporcionen durabilitat i afegeixen un detall clàssic dels 90 per a un estil modern i urbà. La sola exterior Rubber Waffle proporciona tracció i adherència d'alt nivell perquè puguis caminar, córrer i saltar amb velocitat i precisió.
Busques comoditat? Tria unes sabatilles Nike 90 amb una llengüeta al taló per poder-te-les posar i treure amb facilitat. L'enconxat suau està dissenyat per fer-te el camí més fàcil i poder-te concentrar en el teu objectiu.