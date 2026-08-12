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Nike Air Max 90

(19)
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sabatilles - Dona
Novetats
Nike Air Max 90
Sabatilles - Dona
159,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sabatilles - Home
+4
Supervendes
Nike Air Max 90
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Sabatilles - Nen/a
+2
Nike Air Max 90 LTR
Sabatilles - Nen/a
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sabatilles - Home
Nike Air Max 90
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home
Nike Air Max 90 Premium
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sabatilles - Dona
Nike Air Max 90
Sabatilles - Dona
159,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sabatilles - Home
Nike Air Max 90
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Sabatilles de golf
Novetats
Nike Air Max 90 G
Sabatilles de golf
159,99 €
Air Max 90 LTR
Air Max 90 LTR Sabatilles - Home
Air Max 90 LTR
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sabatilles - Home
Nike Air Max 90
Sabatilles - Home
159,99 €
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Sabatilles - Home
+4
Supervendes
Nike Air Max 90 Drift
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home
Supervendes
Nike Air Max 90 Premium
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Sabatilles - Home
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sabatilles - Nen/a petit/a
Nike Air Max 90
Sabatilles - Nen/a petit/a
84,99 €
Nike Air Max 90 EasyOn
Nike Air Max 90 EasyOn Sabatilles - Nadó i infant
Nike Air Max 90 EasyOn
Sabatilles - Nadó i infant
69,99 €
Nike Air Max 90 SP
Nike Air Max 90 SP Sabatilles - Home
Pròximament a SNKRS
Nike Air Max 90 SP
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Air Max III
Nike Air Max III Sabatilles - Home
Disponibles a SNKRS
Nike Air Max III
Sabatilles - Home
159,99 €
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
+1
Personalitza
Nike Air Max 90 By You
Sabatilles personalitzables - Dona
169,99 €
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Max 90 By You
Sabatilles personalitzables - Home
169,99 €

Nike Air Max 90: energia a cada passa

Dissenyades originalment per al running, les sabatilles Air Max proporcionen la subjecció i la comoditat que els atletes han valorat tant durant tres dècades. Són les primeres sabatilles amb amortidors Air Max visibles a les soles: no només sentiràs l'energia, també la veuràs. Les Nike Air Max 90, que combinen també una sola amb escuma elàstica, proporcionen un amortiment lleuger que impulsa cada passa.

La nova generació d'Air Max 90 combina l'essència de Nike amb dissenys més retros, colors moderns i siluetes elegants. Els revestiments cosits proporcionen durabilitat i afegeixen un detall clàssic dels 90 per a un estil modern i urbà. La sola exterior Rubber Waffle proporciona tracció i adherència d'alt nivell perquè puguis caminar, córrer i saltar amb velocitat i precisió.

Busques comoditat? Tria unes sabatilles Nike 90 amb una llengüeta al taló per poder-te-les posar i treure amb facilitat. L'enconxat suau està dissenyat per fer-te el camí més fàcil i poder-te concentrar en el teu objectiu.