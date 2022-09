La tenacitat s'aprèn o és innata?

És possible que no es tracti de motivació, sinó de tenacitat, que són dues coses molt diferents.



La tenacitat és l'habilitat de perseguir amb fermesa un objectiu, tant si es tracta d'un entrenament com d'una carrera universitària, fins i tot quan és difícil o incòmode. Així ho explica Alexandra Touroutoglou, doctora i professora ajudant de Neurologia a la Harvard Medical School. Touroutoglou ha dirigit recentment un estudi per investigar els cervells animals i humans per saber més sobre la tenacitat i per què algunes persones (com ara els fanàtics del cross-training o els ioguis que practiquen cada dia) són més tenaces, mentre que d'altres posposen les sessions al gimnàs.



Per començar, has de tenir en compte que les tasques difícils, com l'exercici, activen una zona neurològica anomenada circumvolució cingulada anterior, i que algunes persones la tenen naturalment més desenvolupada que d'altres. Quan aquesta zona té un rendiment molt alt, pot predir les exigències físiques de la tasca i acumular els recursos d'energia del cos per dur-la a terme. Però quan té un rendiment més baix, pot sobrevalorar el treball necessari (el que et costa fer la tasca) i subestimar la recompensa (els beneficis).



La part més interessant és que, igual que fas amb els músculs, el plaer de perseguir el teu objectiu es pot entrenar, segons va descobrir l'equip de Touroutoglou. "És possible augmentar la funcionalitat de la circumvolució cingulada anterior i, en conseqüència, la tenacitat", explica. En resum, com millor puguis jutjar l'esforç necessari per completar una activitat, més fàcil serà dur-la a terme i més probable és que la facis.