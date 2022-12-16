Les millors jaquetes de teixit Fleece de Nike

Guia de compra

Compra les millors jaquetes de teixit Fleece de Nike, com ara models per a la natura i capes còmodes per al dia a dia.

Última actualització: 16 de desembre del 2022
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Les millors jaquetes de teixit Fleece de Nike

Les jaquetes de teixit Fleece ofereixen un estil més robust que una dessuadora, però amb menys volum que una parca d'hivern, així que són una peça versàtil, informal i còmoda perfecta per als dies de fred.

Les jaquetes de teixit Fleece Nike estan disponibles en diversos dissenys per a diferents tipus de condicions meteorològiques, ocasions i persones. Troba la jaqueta de teixit Fleece Nike perfecta per a tu amb aquesta guia.

Compra jaquetes de teixit Fleece Nike

Descobreix 5 tipus de jaquetes de teixit Fleece Nike

1. Jaquetes de teixit Fleece per a condicions humides

Protegeix-te del fred i la humitat amb una jaqueta de teixit Fleece Nike per a condicions humides. Aquestes jaquetes estan fabricades amb teixits repel·lents a l'aigua, com ara el nylon, que et protegeixen de la humitat.

A més, moltes jaquetes de teixit Fleece per a condicions humides també tenen butxaques resistents a l'aigua i un disseny de cremallera completa que evita que hi entri aigua. I, com totes les jaquetes de teixit Fleece Nike, estan dissenyades per oferir la màxima comoditat amb un folre lleuger de teixit Fleece a l'interior.

2. Jaquetes de teixit Fleece per al fred

Nike ofereix diverses jaquetes de teixit Fleece per al fred molt còmodes, com ara les jaquetes de teixit Fleece Nike Sportswear, dissenyades per oferir calidesa sense afegir volum, la qual cosa fa que siguin ideals per combinar-les amb altres peces de roba.

Per exemple, les jaquetes i les dessuadores amb caputxa Nike Tech Fleece es poden portar com a capa exterior de teixit Fleece en temperatures suaus o a sota de jaquetes d'hivern amb aïllament quan faci més fred.

3. Jaquetes de teixit Fleece Nike ACG

Les jaquetes de teixit Fleece Nike All Conditions Gear (ACG) són perfectes per jugar a la neu o fer senderisme en condicions hivernals dures. La raó és que cada peça de la col·lecció està dissenyada amb característiques específiques, com ara les cobertes exteriors impermeables amb folre interior superaïllant, que ofereixen protecció contra tota mena de temps.

Compra jaquetes de teixit Fleece Nike ACG

4. Jaquetes de teixit Fleece confeccionades amb materials sostenibles

Les jaquetes Nike de teixit Fleece confeccionades amb materials sostenibles tenen totes les característiques principals d'una jaqueta de teixit Fleece increïble: comoditat, durabilitat i aïllament. A més, també estan fabricades amb materials sostenibles, com ara polièster reciclat procedent d'ampolles de plàstic i nylon reutilitzat a partir de diversos materials, com ara estores i xarxes de pesca usades.

5. Jaquetes de teixit Fleece per a nen/a

Amb una jaqueta de teixit Fleece Nike, els més petits podran gaudir de la màxima calidesa per anar a l'escola o fer esport. Troba estils amb cobertes exteriors mats per protegir els nens de la pluja durant les tempestes, diverses butxaques amb cremallera per desar objectes bàsics i dissenys lleugers per combinar amb altres peces.

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Text: Julia Sullivan

Publicat originalment el: 16 de desembre del 2022

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