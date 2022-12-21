Jaquetes de teixit Fleece Nike perquè els nens i les nenes gaudeixin de calidesa
Guia de compra
Les jaquetes de teixit Fleece Nike per a nen/a incorporen una tecnologia que reté l'escalfor i un teixit ultrasuau per oferir dissenys tècnics, duradors i còmodes.
Les millors jaquetes de teixit Fleece per a nen/a ofereixen calidesa per anar a classe, fer esport i estar per casa. Les jaquetes de teixit Fleece Nike tenen una tecnologia que reté l'escalfor i un teixit supersuau, de manera que són pràctiques i duradores. És a dir, que resistiran cada temporada.
T'oferim des de dissenys esportius amb cremallera completa fins a models tipus dessuadora molt suaus. Compra ara jaquetes de teixit Fleece fetes per a nens i nenes de 3 a 15 anys.
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Les millors jaquetes de teixit Fleece Nike per a nen/a
1.Jaquetes de teixit Fleece Nike ACG
L'equipament All Conditions Gear, conegut com a ACG, està pensat per jugar a l'aire lliure. La tecnologia Nike Therma-FIT d'aquestes jaquetes de teixit Fleece ajuda a regular la temperatura corporal perquè puguin saltar, córrer i jugar al pati, al càmping o als camins sense agafar fred.
Les diverses butxaques i les cremalleres fàcils d'utilitzar fan que els dissenys siguin encara més pràctics. El teixit Ripstop als colzes i a altres zones de gran desgast augmenten la durabilitat dels models. Aquestes jaquetes de teixit Fleece, a més de ser còmodes i pràctiques, segueixen les tendències de la moda urbana, de manera que són perfectes per als dies d'escola.
2.Jaquetes de teixit Fleece Nike Sportswear
Els dissenys informals d'inspiració esportiva de Nike Sportswear fan que aquestes jaquetes de teixit Fleece siguin perfectes per als entrenaments de futbol, les classes de dansa o el pati.
Les jaquetes d'aquesta col·lecció presenten un ajust ample i un folre de teixit Fleece apelfat. Els models Club Fleece ofereixen comoditat per al dia a dia, mentre que els Tech Fleece tenen característiques de gestió de la humitat per quan augmenta la temperatura corporal amb el moviment. El disseny Swoosh clàssic no passa de moda, així que les podran portar any rere any.
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3.Nike Tech Fleece
Els models Nike Tech Fleece són supercòmodes. El material Knit és càlid, lleuger i suau en contacte amb la pell. El teixit transpirable amb gestió de la humitat fa que aquestes jaquetes siguin ideals per a activitats i esports que els fan suar.
Com que el teixit no és voluminós, una jaqueta Tech Fleece és perfecta per combinar amb altres peces. La poden portar sola els dies frescos o sota un abric més gruixut quan baixin molt les temperatures. Alguns d'aquests dissenys tipus dessuadora amb caputxa i cremallera inclouen butxaques al pit o a les mànigues per desar-hi coses petites, mentre que d'altres són més senzills, amb una butxaca frontal de cangur.
4.Nike Therma-FIT
Per als dies de fred, les jaquetes de teixit Fleece Nike Therma-FIT els permeten jugar tant com vulguin a l'exterior. La tecnologia avançada d'aquests models està especialment dissenyada per a les activitats quan fa fred, durant les quals és necessari regular la temperatura corporal, evitar l'acumulació d'humitat i mantenir la calidesa amb temperatures baixes.
Aquestes jaquetes de teixit Fleece ofereixen un gran rendiment durant les acampades, al camp de futbol o de camí a la parada d'autobús. Tria entre opcions amb cremallera o amb caputxa per oferir calidesa als més petits.
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Text: Hannah Singleton