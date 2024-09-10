La història de les Pegasus
Notícies de productes
Descobreix tots els detalls dels arxius sobre les sabatilles de running més populars.
És difícil de creure que les sabatilles de running més populars de Nike fossin retirades de la línia de productes en un moment donat (tot i que això no va durar gaire temps).
Quan es van llançar les Pegasus, el 1982, la tecnologia Nike Air era encara relativament nova. Fins llavors, les unitats Air ocupaven tota la longitud de les sabatilles. Amb les Pegasus, la unitat Air podia situar-se només al taló, que és on impacten els peus de la majoria dels runners quan fan contacte amb el terra.
Les Pegasus combinaven la unitat Nike Air, una sola exterior de tipus gofra i una escuma nova, així que tenien els ingredients necessaris per convertir-se en líders del sector pel que fa a l'amortiment reactiu i en les preferides dels runners. El primer mes se'n van vendre 8.000 unitats. Aproximadament un mes després, se'n van vendre més de 35.000 parells. En el primer semestre del 1983 se'n van vendre més de 300.000.
Les Pegasus, un model tècnic i assequible, van continuar creixent en popularitat amb un disseny relativament igual fins al 1993. No obstant això, durant uns anys, l'èxit de les Pegasus va estar en dubte. Algunes característiques noves, com ara una funda d'elastà, una part superior més rígida i una unitat Air visible al taló, no van convèncer els runners.
Així doncs, es va decidir retirar aquestes sabatilles de la línia de productes per salvar la franquícia. L'equip va treballar per restablir el model, amb el lema "tornar als fonaments". La línia Pegasus, que es va retirar la tardor del 1998 i es va llançar de nou la tardor del 2000, estava preparada per tornar a córrer com a part de la Bowerman Series, una col·lecció dedicada a crear calçat fiable i consistent, fet per i per a runners. El 2001, les Pegasus van arribar a generar gairebé 19 milions de dòlars en el seu primer any complet al mercat.
La unitat reactiva Zoom Air, que ja era popular en altres models, es va incloure a les Pegasus l'any 2010 i encara avui és la unitat Air per excel·lència d'aquesta línia. Al llarg de la història s'han anat fent una sèrie d'actualitzacions, com ara una part superior amb ventilació addicional i diverses millores que han aportat un aspecte fresc a la franquícia. La 35a edició va presentar la primera unitat Zoom Air de llargada completa, amb un disseny anatòmic que es corbava amb les sabatilles. Les Pegasus van mantenir la seva popularitat? Els 12 milions de parells venuts en 12 mesos indiquen que sí.
Durant els 20 anys següents, les Pegasus es van consolidar com les sabatilles fiables preferides dels runners, mentre que l'equip de disseny de Nike va continuar treballant amb atletes per desenvolupar innovacions, perfeccionar el rendiment i fer que un sol model es convertís en tota una família de sabatilles amb solucions per a qualsevol classe de carrera.
Aquest estiu, Nike llançarà les Nike Pegasus 41 (a la foto superior), que presenten una nova entresola d'escuma ReactX completa i unitats Air Zoom a l'avantpeu i al taló. L'escuma ReactX, que s'incorpora per primera vegada a la línia Pegasus, proporciona més retorn d'energia en comparació amb l'escuma React, alhora que redueix la petjada de carboni.
La família Pegasus del 2024 inclou una gamma de models per a totes les necessitats, habilitats i terrenys, com ara les versions fàcils de posar, de trail, impermeables i especials per a l'hivern. Hi ha unes Pegasus per a cada runner i cada carrera, troba les que millor s'adaptin a tu. No limitis la teva energia. Corre amb Pegasus.