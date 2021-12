És bo adaptar els entrenaments al teu cicle?

Les dones generen estrogen (l'hormona responsable del desenvolupament reproductiu) i progesterona (l'hormona que prepara l'úter per a un possible embaràs). Segons afirma la Dra. Georgie Bruinvels, investigadora científica a l'empresa de bioanalítica Orreco, els nivells d'aquestes hormones fluctuen constantment, cosa que pot afectar els teus moviments, pensaments i sentiments, no només durant la regla, sinó tots els dies del cicle. Aquest és el motiu pel qual un dia et sents imparable i l'endemà et resulta impossible aixecar-te del sofà i no pots parar de plorar perquè has vist un anunci d'una protectora d'animals.



Aquesta fluctuació hormonal també pot afectar la manera en què el cos s'adapta a l'exercici, i això pot ser positiu. És a dir, qualsevol dia del mes pots definir una estratègia i triar quan i com t'entrenaràs per aconseguir els resultats que vols. "Adaptar-se al cicle significa ajustar els entrenaments i els programes de nutrició al comportament de les hormones per aconseguir les millors recompenses en l'aspecte físic, mental i emocional", explica la Dra. Stacy Sims, experta en fisiologia esportiva femenina i autora de Roar, una guia de nutrició i entrenaments per a dones actives basada en la fisiologia. Tot i que els estudis sobre com es poden adaptar els entrenaments al cicle menstrual evolucionen constantment, posar en pràctica aquesta tècnica pot oferir molts avantatges.



Si prefereixes no modificar el teu cicle natural, és a dir, si no segueixes cap tractament anticonceptiu hormonal (la majoria afecten els canvis hormonals i, per tant, aquests casos s'han de tractar d'una altra manera), aquest mapa menstrual de Sims t'ajudarà a entendre les diferents fases del cicle. Tingues en compte, però, que cada cos i cada cicle son únics, així que potser no obtindràs els resultats que esperes, però almenys provar una nova rutina pot ajudar-te a canviar una mica d'hàbits i a descobrir què li va bé al teu cos.