Equipament de futbol per a nena - Nike

En col·laboració amb Rebel Girls
Equipa't per al partit
Les noies solen necessitar productes diferents dels dels nois per fer esport. Et portem els consells i els productes clau per ajudar-les a seguir movent-se i passant-s'ho bé amb seguretat, comoditat i subjecció.
Nocions bàsiques sobre els sostenidors esportius
Els sostenidors esportius estan dissenyats per jugar i per al moviment. Uns sostenidors adequats han d'oferir comoditat i seguretat per al camp, la pista, l'estora o qualsevol altre espai en què es practica esport. T'expliquem com pots trobar els sostenidors esportius perfectes per a ella:
Troba el seu model: la majoria dels sostenidors esportius per a nena es poden dividir en els de subjecció lleugera i els de subjecció mitjana. Els primers solen estar fets amb un material més fi i elàstic, i tenen tirants més estrets. Són perfectes per a exercicis com el ioga, els estiraments o el ballet, i per caminar. Els dissenys de subjecció mitjana solen ser més gruixuts i tenir tirants amples. Ofereixen un ajust més cenyit i més subjecció per a les activitats d'alt impacte que impliquin córrer o saltar.
Pren-li les mesures: digues-li que es posi uns sostenidors que ja faci servir o una samarreta i pren-li les mesures amb una cinta mètrica flexible. Envolta amb la cinta la part més ampla del pit i anota el número, perquè és la talla de contorn que necessites per saber la talla de sostenidors que s'haurà d'emprovar. Nike utilitza una taula de talles que pots consultar online. Només has de trobar aquesta mesura i cercar-hi l'equivalència de talla. Per exemple, de 73 a 79 cm seria una talla mitjana.
Fes que se'ls emprovi: tria uns quants models perquè els posi a prova. Ha de sentir que els tirants i el contorn li aporten seguretat a l'esquena, però sense estrènyer-la. Els sostenidors han d'ajustar-se còmodament sota els braços sense buits ni bonys. Que provi d'estirar-se, córrer i saltar una mica per assegurar-se que està còmoda i que té subjecció mentre es mou. Si se sent bé, compra'ls i que comenci a jugar!
Roba amb protecció per a la regla
Saps que el 70 % de les nenes eviten fer esport quan tenen la regla? Moltes noies es preocupen per si es tacaran o tenen problemes per trobar roba d'entrenament còmoda. Tanmateix, l'activitat física durant la menstruació és molt important. Està demostrat que l'exercici redueix els símptomes molests (com el dolor menstrual), augmenta l'energia, millora l'estat d'ànim i alleuja l'ansietat.
Les parts inferiors amb protecció per a la regla són una bona solució per continuar fent exercici amb comoditat durant la menstruació. Descobreix els pantalons curts de ciclisme Leak Protection de Nike. El seu disseny elegant s'adapta als moviments i inclou un folre absorbent per reforçar els productes d'higiene íntima habituals. La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor per mantenir la transpirabilitat i la frescor. A més, el model té dues butxaques ocultes per al telèfon i les claus. Podrà córrer, ballar, saltar i marcar gols sense preocupacions amb aquests pantalons curts supercòmodes.
Guia sobre el hijab esportiu
Totes les nenes haurien de tenir les eines i els productes que necessiten per practicar els esports que els agraden. En el cas de moltes noies, això inclou el hijab. Per a les dones musulmanes, el hijab és un símbol de la seva religió i, per a moltes d'elles, una part de la seva vida diària. Els hijabs per al dia a dia, però, no sempre van bé per fer esport. Queden més folgats i poden caure o enredar-se. Per això, et presentem el hijab Nike Sport Pro.
Quan se l'emprovi, recull-li els cabells en un monyo baix a l'altura del clatell perquè el hijab no formi bonys incòmodes i s'ajusti millor i més fàcilment. Fes servir les gomes interiors, que es passen per darrere les orelles, per evitar que llisqui. Es pot emprovar diferents talles per trobar la que sigui més adient. Després, pot córrer, saltar i estirar-se per veure com li va en moviment. El dia del partit, fica-li el hijab per dins del coll de la samarreta perquè no li faci nosa i pugui donar-ho tot al camp.
Botes de futbol per a nena
Perquè pugui rendir al màxim, és fonamental trobar les botes de futbol perfectes per al seu estil i esport, tenint en compte des de la superfície on practica fins a la seva manera de jugar.
Primer cal saber en quina mena de superfície juga. Les diverses superfícies afecten de manera diferent la tracció i el control, així que és important trobar la sola adequada per al tipus de camp on juga. Per això hem creat diverses plaques de sola dissenyades per adaptar-se a les demandes específiques dels diferents tipus de camps i ajudar-la a jugar sempre de manera òptima.
Després, has de fixar-te en el seu estil i veure quines botes s'adapten millor a la seva personalitat. Tenim moltes formes i colors perquè se senti còmoda amb el seu look. Tant si prefereix les personalitzacions creatives, el negre intemporal o la pell clàssica, tenim les botes perfectes per a ella.
Recorda que, quan compris productes per a nena, has de prioritzar la comoditat i l'ajust. Si està contenta, estarà a punt per jugar.