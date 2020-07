Entrenaments enèrgics per a tota la família

Entrenament en família: activa l'energia de la família amb aquest potent exercici de mitja hora.

Fes que s'aixequin i no deixin de moure's. Ajuda'ls a millorar la resiliència perquè no s'aturin. Aquest entrenament energètic per a tota la família està pensat perquè us motiveu els uns als altres i no us doneu mai per vençuts. Proveu-lo.



La resiliència és clau per mantenir-se actiu; per això hem dissenyat aquesta activitat per convertir-vos a tots en campions. Augmenta l'energia de tota la família amb aquest entrenament bàsic intensiu que els farà estar més actius que mai.