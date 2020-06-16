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Entrenament bàsic intensiu per a tota la família

Entrenament
Última actualització: 16 de juny del 2020

de Nike Training

Entrenaments enèrgics per a tota la família
Entrenaments enèrgics per a tota la família

Entrenament en família: activa l'energia de la família amb aquest potent exercici de mitja hora.

Fes que s'aixequin i no deixin de moure's. Ajuda'ls a millorar la resiliència perquè no s'aturin. Aquest entrenament energètic per a tota la família està pensat perquè us motiveu els uns als altres i no us doneu mai per vençuts. Proveu-lo.

La resiliència és clau per mantenir-se actiu; per això hem dissenyat aquesta activitat per convertir-vos a tots en campions. Augmenta l'energia de tota la família amb aquest entrenament bàsic intensiu que els farà estar més actius que mai.

Entrenaments enèrgics per a tota la família

Afegeix-hi una mica de ritme

Fes aquest exercici de 15 minuts amb tota la família no un sol cop, sinó dos, perquè tothom ho doni tot.

Durant la primera ronda, deixa que els més petits creïn una playlist de quatre cançons per entrenar-vos. Durant la segona, els adults decidiran els quatre temes amb els quals acabareu la sessió.

La resiliència consisteix a tenir energia per seguir movent-nos i la música és el millor recurs que hi ha per motivar-nos quan hem de donar-ho tot. Escolliu cançons enèrgiques, creeu playlists i moveu-vos amb ritme.

L'exercici de mitja hora comença des del moment en què premeu el botó de reproducció.

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Publicat originalment el: 12 de juny del 2020

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