Com es fa una carregada de potència: quatre passos per a principiants

Les carregades de potència, en les quals l'atleta aixeca una barra amb pesos del terra fins a les espatlles, poden semblar un moviment continu, sense interrupcions. Tanmateix, en aquest aixecament hi tenen lloc multitud de petits moviments i activacions musculars amb impacte. Els atletes entrenen durant mesos, fins i tot anys, per aconseguir dominar aquest moviment, ja que la carregada de potència és un exercici fonamental per al dos temps, un moviment oficial en les competicions olímpiques d'aixecament de pesos, explica Megan Daley, una entrenadora de CrossFit de nivell 1.

Fins i tot si no ets un atleta competitiu, Daley diu que les carregades de potència ofereixen molts avantatges. "Amb les carregades de potència entrenem la potència de sortida, que és increïblement important per a qualsevol acció en què iniciem el moviment ràpidament", comenta l'experta. "Podria ser el cas dels salts en vertical o l'explosivitat per a un atleta, però també aixecar-se del sofà ràpid o anar corrent darrere els teus fills".

La potència de sortida, o l'entrenament de potència, és un tipus d'entrenament que utilitza moviments explosius per augmentar la força dels músculs i millorar la rapidesa i l'agilitat. El 2008, un estudi del Journal of Strength and Conditioning va observar que incorporar carregades de potència a una rutina d'entrenament de força pot millorar l'alçada dels salts, la velocitat dels esprints i altres moviments explosius. Les millores més notables van arribar al cap d'entre 14 i 15 setmanes d'entrenament consecutiu.

A continuació t'expliquem com fer una carregada de potència, com es mouen els músculs i els avantatges d'incorporar aquest exercici a la teva rutina d'entrenament de força, segons Daley.