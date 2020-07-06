Entrenament en família: congelats
Entrenament
de Nike Training
Qui de la família pot mantenir la postura durant més temps? Descobreix-ho amb aquest entrenament divertit i efectiu.
Els entrenaments en família han de ser divertits, i aquest ho és, i molt! Reuneix la família per veure qui pot resistir cada postura "congelada" sense perdre el ritme.
La intenció és mantenir la postura. Tota la família ha de concentrar-se per aguantar els esquats i les flexions. Quan arribi un moment complicat, recorda que una família que manté la postura congelada unida, es manté unida.
L'entrenament
Prepareu l'entrenament en família. Durant l'exercici, feu torns per cridar "Congelats!". Això indica que ha arribat el moment de convertir-se en una estàtua i aturar l'entrenament. Heu de mantenir la postura tot el que pugueu fins que algú no aguanti més. Seguiu fins que només quedi una estàtua. A continuació, torneu a aturar-vos i intenteu no perdre la postura durant tot l'entrenament.
L'entrenament
Prepareu l'entrenament en família. Durant l'exercici, feu torns per cridar "Congelats!". Això indica que ha arribat el moment de convertir-se en una estàtua i aturar l'entrenament. Heu de mantenir la postura tot el que pugueu fins que algú no aguanti més. Seguiu fins que només quedi una estàtua. A continuació, torneu a aturar-vos i intenteu no perdre la postura durant tot l'entrenament.