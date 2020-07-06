Entrenament en família: congelats

Entrenament
Última actualització: 6 de juliol del 2020

de Nike Training

Entrenament en família: congelats

Qui de la família pot mantenir la postura durant més temps? Descobreix-ho amb aquest entrenament divertit i efectiu.

Els entrenaments en família han de ser divertits, i aquest ho és, i molt! Reuneix la família per veure qui pot resistir cada postura "congelada" sense perdre el ritme.

La intenció és mantenir la postura. Tota la família ha de concentrar-se per aguantar els esquats i les flexions. Quan arribi un moment complicat, recorda que una família que manté la postura congelada unida, es manté unida.

Entrenament en família: congelats

L'entrenament

Prepareu l'entrenament en família. Durant l'exercici, feu torns per cridar "Congelats!". Això indica que ha arribat el moment de convertir-se en una estàtua i aturar l'entrenament. Heu de mantenir la postura tot el que pugueu fins que algú no aguanti més. Seguiu fins que només quedi una estàtua. A continuació, torneu a aturar-vos i intenteu no perdre la postura durant tot l'entrenament.

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L'entrenament

Prepareu l'entrenament en família. Durant l'exercici, feu torns per cridar "Congelats!". Això indica que ha arribat el moment de convertir-se en una estàtua i aturar l'entrenament. Heu de mantenir la postura tot el que pugueu fins que algú no aguanti més. Seguiu fins que només quedi una estàtua. A continuació, torneu a aturar-vos i intenteu no perdre la postura durant tot l'entrenament.

Entrena't araDescobreix entrenaments per a tota la família
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Publicat originalment el: 7 de juliol del 2020

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