Nous exemples

Què faries si un amic o una amiga pensés que actues com una superestrella?

EMMA: Crec que em faria vergonya. No sabria què fer, perquè això és justament el que he intentat evitar tota la vida. Sempre he procurat tocar de peus a terra.

Si algú que em conegués bé digués: "No havia vist mai aquest costat teu, i no m'agrada", no sabria com reaccionar, perquè em faria molta por. No m'agrada la gent que canvia. He vist persones que canvien d'actitud un cop han assolit fites. No parlo de grans fites, sinó que es pensen que han aconseguit alguna cosa i adopten una actitud diferent. No m'agrada gens, això. Si hi ha algú que canvia per aquest motiu, no vull que aquesta persona formi part del meu cercle.