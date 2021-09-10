Nous exemples
Emma Meesseman
Vola alt. Toca de peus a terra. Malgrat tot el que ha aconseguit, la jugadora de la WNBA Emma Meesseman sempre serà "l'Emma d'Ieper".
Per molt lluny que hagi arribat, l'Emma sempre s'ha mantingut fidel a si mateixa. Avui, parlem amb ella sobre com el suport de les persones que l'envolten i del poble on es va criar l'ha ajudat a ser qui és ara. Tant si està amb els amics o la família com si viatja pel món com a campiona, no deixa mai de ser qui és: senzillament, l'Emma.
Sembles una persona molt vinculada a les teves arrels. Quina importància tenen els teus orígens per a tu?
EMMA: Crec que és molt important recordar sempre d'on vinc. El fet de passar la meva infantesa aquí ha fet que no fos mai pretensiosa. Sempre he estat la mateixa Emma en totes les circumstàncies. La gent del meu poble em coneix per qui soc realment, no com a l'Emma que juga a Rússia, l'Emma que juga als Estats Units o una MVP. Per a ells, soc l'Emma i prou. I per això m'encanta el lloc d'on soc.
"La gent del meu poble em coneix per qui soc realment, no com a l'Emma que juga a Rússia, l'Emma que juga als Estats Units o una MVP. Per a ells, soc l'Emma i prou".
– Emma Meesseman
Què faries si un amic o una amiga pensés que actues com una superestrella?
EMMA: Crec que em faria vergonya. No sabria què fer, perquè això és justament el que he intentat evitar tota la vida. Sempre he procurat tocar de peus a terra.
Si algú que em conegués bé digués: "No havia vist mai aquest costat teu, i no m'agrada", no sabria com reaccionar, perquè em faria molta por. No m'agrada la gent que canvia. He vist persones que canvien d'actitud un cop han assolit fites. No parlo de grans fites, sinó que es pensen que han aconseguit alguna cosa i adopten una actitud diferent. No m'agrada gens, això. Si hi ha algú que canvia per aquest motiu, no vull que aquesta persona formi part del meu cercle.
"Sempre he estat la mateixa Emma en totes les circumstàncies".
– Emma Meesseman
Admires molt la teva mare. Què vas aprendre d'ella quan eres petita i quina influència té en la teva vida?
EMMA: No he vist mai jugar la meva mare, però m'han dit que era molt bona jugadora i que va guanyar molts premis. La meva part motivadora i competitiva volia arribar a ser millor que ella. La meva mare no m'ha pressionat mai per jugar a bàsquet, però. Des que vaig començar, vam deixar clar que ella és la meva mare, no la meva entrenadora. El més important que he après d'ella és a ser jo mateixa i a no creure'm millor que ningú. Tant ella com el meu pare es van assegurar d'ensenyar-m'ho. El fet de posar-me les sabatilles no em farà canviar de personalitat.
"He après a ser jo mateixa i a no creure'm millor que ningú".
– Emma Meesseman
Com t'ha ajudat l'esport en la teva vida personal? Ja has parlat abans de com vas començar a tenir més confiança en tu mateixa com a jugadora als Estats Units. Això també és aplicable a la teva confiança en el dia a dia?
EMMA: Diria que sí. El bàsquet m'ha donat més confiança en l'àmbit personal perquè soc una noia alta. Crec que, si no fos pel bàsquet, em resultaria més difícil acceptar-me a mi mateixa i el meu cos. Ara, però, formo part d'un món en què tothom és alt i és justament això el que m'ha fet assolir l'èxit. Estic força segura que el bàsquet m'ha ajudat i m'ha donat més confiança.
"Ara formo part d'un món en què tothom és alt i és justament això el que m'ha fet assolir l'èxit".
– Emma Meesseman
Directora: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotògrafa: Jaimy Gail @jaimygail
Fotògraf adjunt: Boris Lutters
Tocar de peus a terra amb Emma Meesseman
"He vist persones que canvien d'actitud un cop han assolit fites. No parlo de grans fites, sinó que es pensen que han aconseguit alguna cosa i adopten una actitud diferent. No m'agradaria que em passés a mi", explica l'Emma. Aquesta jugadora considera que és fonamental ser fidel a un mateix i no tenir pretensions, una opinió pròpia d'una persona secretament casolana que viatja pel món i amb qui molta gent es pot sentir identificada. Descobreix el recorregut de l'Emma; potser un dia també serà el teu.