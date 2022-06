El futbolista de Ciutat de Mèxic, Alan Landeros, perfecciona les seves habilitats

No hi ha una manera equivocada de descobrir la passió per l'esport. Alan Landeros, un estudiant de 20 anys de Ciutat de Mèxic, es va trobar amb el futbol urbà mentre navegava per Internet i li va impressionar l'estil creatiu dels jugadors. En comparació amb el futbol estàndard, el futbol urbà té puntuacions més altes, amb camps més petits i sovint tancats. El joc se centra en el control de la pilota, l'habilitat individual i el pensament ràpid. Els jugadors com Alan es passen hores desenvolupant una sèrie de trucs que, quan es combinen, es converteixen en un espectacle que exhibeixen en enfrontaments amb altres jugadors locals. Per a Alan, és més una forma d'expressió que un joc.



El trobem al seu camp local al Parc Axomiatla, on entrena per perfeccionar el seu repertori espectacular. Durant una pausa breu, l'Alan ens parla sobre la seva comunitat de futbol urbà local i com el futbol l'ajuda a canalitzar la seva creativitat.