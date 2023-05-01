Instruccions per prendre mides de la talla dels pantalons Nike per a dona

Com pots trobar la teva talla de pantalons Nike per a dona
Guia de compra
Amb aquesta guia trobaràs les teves mides per saber quina talla de pantalons Nike per a dona tens.
Tant si et vesteixes per anar a treballar com per córrer quilòmetres, jugar a tennis o relaxar-te al sofà, portar uns pantalons que s'ajustin bé és fonamental per gaudir de la màxima comoditat. Aquesta guia de talles et mostra com prendre't les mides de la cintura i els malucs per saber quina talla de pantalons Nike per a dona tens.
Un cop sàpigues quina talla de pantalons tens, et semblarà més fàcil comprar estils i talls diferents per aconseguir l'ajust que vols. Continua llegint per descobrir la teva talla i trobar el millor ajust per a tu.
Contingut relacionat: Com trobar la talla de sostenidors esportius Nike ideal per a tu
Com pots trobar la teva talla de pantalons per a dona
Agafa una cintra mètrica flexible per prendre't les mides del cos seguint les instruccions següents. Nota: Per aconseguir la màxima precisió, quan et prenguis les mides, és millor portar roba cenyida que no sigui molt voluminosa ni ampla.
Troba la teva talla de parts inferiors Nike
Ara que ja saps quines són les teves mides de cintura i malucs, consulta la taula de talles de parts inferiors per a dona de Nike per trobar la teva talla de pantalons Nike.
Com influeix l'alçada en la talla de pantalons?
Alguns pantalons Nike per a dona estan disponibles en models per a persones altes i baixes. Això significa que la longitud de la peça des de la costura superior de l'interior del camal fins a la vora inferior, és a dir, la llargada de l'interior del camal, és més curta o més llarga que la dels dissenys estàndard.
A continuació t'expliquem com pots saber si necessites uns pantalons per a persones altes o baixes:
- Parts inferiors per a persones baixes: estan dissenyades per a persones que fan 163 cm o menys. L'interior del camal mesura 5 cm menys de longitud i 1 cm menys de cintura que els pantalons normals de longitud estàndard de Nike per a dona.
- Parts inferiors per a persones altes: estan dissenyades per a dones que fan entre 173 i 183 cm. L'interior del camal mesura 5 cm més de longitud i 1,5 cm més de cintura que els pantalons normals de longitud estàndard de Nike per a dona.
Tanmateix, cal assenyalar que, segons quina sigui la llargada de l'interior del camal, alguns estils no segueixen aquestes mesures. Assegura't de comprovar la informació individual de cada producte abans de fer una compra.
Consell: si els leggings de longitud completa que vols no estan disponibles en talles per a persones baixes, et recomanem triar la versió amb llargada de 7/8.
Contingut relacionat: Els millors leggings d'entrenament Nike per a dona
Quan necessito una talla més o una talla menys?
Si estàs entre dues talles, tria la talla més petita si vols un ajust més cenyit o la talla més gran si vols un ajust més ample.
Si les teves mides dels malucs i de la cintura corresponen a dues talles diferents, tria la talla que més s'apropi a la mida dels malucs.
Les taules de talles Nike ofereixen recomanacions de talles en funció de les mides de la persona. Tanmateix, l'ajust és subjectiu. Dues persones amb les mateixes mides corporals poden buscar ajustos diferents d'una mateixa peça. Segueix llegint per obtenir més informació sobre l'ajust.
Com m'han d'anar uns pantalons?
Quan busquis uns pantalons a nike.com o a la Nike App, pots obtenir més informació sobre l'ajust d'un model en concret consultant la secció de talla i ajust de la pàgina del producte. Aquesta secció ofereix informació per saber com queda la peça com, per exemple, quina talla porta la model en les fotografies del producte, quina és la llargada de l'interior del camal i altres detalls.
Possiblement, vulguis un ajust diferent en funció de com, on i quan portaràs els pantalons. Per exemple, uns pantalons jogger oversized són perfectes per portar un look informal i còmode, però un model d'ajust entallat és més adequat per jugar a golf o fer una sessió de ioga. Encara que portis la mateixa talla, l'ajust canviarà entre un disseny i altre en funció de l'estil.
La col·lecció de roba per a dona Nike ofereix pantalons de xandall de teixit Fleece, pantalons cargo, pantalons jogger de running, leggings d'entrenament i molts dissenys més disponibles en cinc nivells d'ajust clau: ajust estàndard, ajust ample, ajust oversized, ajust entallat i ajust cenyit. Continua llegint per descobrir més informació sobre cada estil.
- Pantalons d'ajust cenyit
Disponibles en: leggings, pantalons d'entrenaments, models Nike Sportswear
Porta'ls per: entrenar-te, fer esport, descansar, combinar amb altres peces
Sensació: ajust cenyit que s'adapta al cos
- Pantalons d'ajust entallat
Disponibles en: pantalons jogger, leggings, pantalons de teixit Fleece, pantalons de running, pantalons de tennis, pantalons de golf, pantalons de futbol
Porta'ls per: jugar a golf, tennis o futbol, fer running, entrenar-te
Sensació: estil elegant i a mida
- Pantalons d'ajust estàndard
Disponibles en: pantalons jogger, pantalons d'entrenament, pantalons de teixit Fleece, pantalons de camals amples, pantalons cargo, pantalons de golf, pantalons de futbol, pantalons de trail, pantalons de tennis
Porta'ls per: jugar a golf, tennis o futbol, senderisme, entrenar-te, fer esport, fer activitats del dia a dia, descansar
Sensació: estil senzill i clàssic
- Pantalons d'ajust ample
Disponibles en: pantalons jogger, pantalons de teixit Fleece, pantalons cargo, pantalons de bàsquet, pantalons de running, pantalons de camals amples
Porta'ls per: jugar a bàsquet, descansar, fer activitats del dia a dia, córrer
Sensació: estil còmode i informal
- Pantalons d'ajust oversized
Disponibles en: pantalons jogger, pantalons de teixit Fleece, pantalons cargo, pantalons de camals amples
Porta'ls per: fer activitats del dia a dia, fer esport, entrenar-te, descansar, combinar amb altres peces
Sensació: disseny extragran i ample
Text: Julia Sullivan