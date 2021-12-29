Com triar els mitjons de senderisme més adequats

Com pots triar el millor parell de mitjons de senderisme per a tu
Guia de compra
T'expliquem les principals característiques que han de tenir uns mitjons de senderisme perquè puguis caminar amb comoditat durant molts quilòmetres.
Una de les màximes més acceptades al món del tresc és que com més llarg sigui el sender, més bonica és la vista des del cim. Tanmateix, ningú no vol que li surtin butllofes als peus durant un camí ascendent o haver de portar mitjons mullats a causa de la suor o la pluja. A continuació et presentem la roba d'alt rendiment que necessites per aprofitar al màxim el tresc. Quan portes un bon parell de mitjons per sota de les sabatilles o botes de senderisme, podràs concentrar-te millor en el paisatge sense haver de parar atenció a la teva trepitjada. T'expliquem quins mitjons has de triar per evitar butllofes i mantenir la comoditat.
Quines són les característiques d'uns mitjons de senderisme
1.Material
La majoria dels mitjons de senderisme estan confeccionats amb mescles de teixits per combinar les millors característiques de cada un. Alguns dels materials més habituals són els següents:
- Cotó: el cotó és un teixit suau que proporciona un tacte còmode amb la pell, alhora que absorbeix la humitat. Si et suen els peus, els mitjons de cotó poden acabar mullats, la qual cosa pot donar lloc a butllofes i un excés de fregament.
- Llana: els mitjons de llana són antimicrobiòtics i ajuden a regular la temperatura corporal. Això vol dir que neutralitzen les olors i mantenen els peus a una temperatura òptima. També gestionen la humitat i s'assequen ràpidament. És possible que vegis mitjons d'Smartwool o llana merina, que són més suaus i no irriten la pell.
- Polièster: aquest material sintètic és durador, transpirable i aïllant, gestiona la humitat i s'asseca ràpidament. Se sol combinar amb cotó o llana i nylon o elastà. El teixit Nike Dri-FIT és un tipus de polièster que s'ha dissenyat específicament per dispersar la humitat i afavorir-ne una evaporació ràpida.
- Nylon: el nylon sol mesclar-se amb altres teixits per a més durabilitat.
- Elastà (integrat): l'elastà, quan es fa servir, s'afegeix en quantitats petites per proporcionar més elasticitat i evitar l'arrapament dels mitjons.
- Elastà (recobriment): és un material lleuger que es fa servir perquè els mitjons siguin impermeables.
Cal escollir un parell de mitjons de senderisme que sigui adequat per a les condicions meteorològiques per les quals caminaràs. Els mitjons de llana més gruixuts són ideals per als dies de fred extrem, mentre que els models ultralleugers de fibres sintètiques mantenen la frescor quan fa calor. Si tens pensat fer un tresc sota la pluja, et recomanem que portis un parell de mitjons impermeables i unes polaines per evitar la humitat. Tingues en compte que hi ha mitjons que estan confeccionats amb una mescla de materials, com ara una barreja de llana i material sintètic.
2.Amortiment
L'amortiment addicional als mitjons de senderisme redueix la pressió sobre els peus quan has recorregut una llarga distància, alhora que mantenen la calidesa quan fa fred. Ara bé, els mitjons d'alpinisme o amb amortiment complet solen ser més gruixuts i, per això, els peus et suaran més. Els mitjons sense amortiment són ideals per als dies de calor. Els mitjons ultralleugers amb amortiment al voltant dels punts de pressió segueixen sent més transpirables que càlids. Per últim, els mitjons amb amortiment mitjà són perfectes per als senders de gran recorregut en climes temperats. Tant se val el pes, els senderistes cal que busquin uns mitjons amb materials que gestionin la suor per a més transpirabilitat.
El nivell d'amortiment que necessites depèn de la distància i de les condicions meteorològiques. Els mitjons amb amortiment complet són molt importants per als recorreguts de diversos dies, mentre que els mitjons ultralleugers funcionen perfectament els dies de més xafogor de l'estiu. Has de triar què és més important per als teus mitjons: que mantinguin la frescor, que absorbeixin els impactes o que tinguin un equilibri entre calidesa i transpirabilitat. Això últim ho trobaràs en uns mitjons amb un amortiment lleuger o mitjà.
3.Longitud i ajust
Els mitjons de senderisme venen en diverses longituds:
- Els mitjons invisibles estan dissenyats per a sabatilles de perfil baix, com ara els models de trail running. Si els portes amb botes de senderisme, és possible que et provoquin butllofes.
- Els mitjons curts o de longitud mitjana es poden fer servir amb sabatilles de senderisme tant baixes com mitjanes i protegeixen contra el fregament a la zona del turmell.
- Els mitjons alts queden uns quants centímetres per sobre del turmell. Necessites un parell d'aquests mitjons si portes botes de senderisme, encara que també pots fer-los servir amb sabatilles de perfil baix o mitjà si no fa gaire calor.
- Els mitjons fins als genolls o per sobre dels bessons protegeixen les cames contra l'abrasió, però recomanem reservar-los només per a les rutes d'hivern.
Un cop hagis escollit l'altura ideal per als teus mitjons, assegura't de comprar-los amb una talla correcta. Utilitza una taula de talles per trobar la talla de mitjons adequada per a les teves sabatilles. Si no saps quina és la teva talla de mitjons i vols mesurar-la, posa el peu sobre un full de paper, dibuixa'n el contorn i mesura la distància més llarga des del dit gros del peu fins al taló. Compara el resultat amb la taula de talles de sabatilles. També pots fer servir la Nike App per determinar la teva talla de sabatilles amb la càmera del telèfon intel·ligent.
Abans de portar els mitjons de senderisme durant una ruta, comprova que l'ajust sigui ben entallat. La part del taló dels mitjons hauria de coincidir amb la part del taló de les sabatilles i no hauria de fregar amb el turmell ni lliscar dins del calçat. Les costures de la puntera han de quedar llises. Si queden comprimides, això és un mal senyal. L'ajust general cal que sigui més aviat cenyit, amb una mica d'elasticitat. Els mitjons de senderisme que són massa gruixuts o massa petits poden produir butllofes a causa del fregament.
4.Característiques de confecció
Hi ha models de mitjons de senderisme que incorporen repunts per millorar la subjecció al punt del peu. N'hi ha que presenten costures llises a la puntera per reduir el fregament. Els mitjons amb una puntera esportiva són una bona opció per reduir la fricció entre els dits del peus durant la ruta. Els mitjons multicapa ajuden a evitar les butllofes. Para atenció a les característiques que siguin més importants per a tu quan seleccionis un parell de mitjons de senderisme.
5.Sostenibilitat
Alguns mitjons de senderisme estan confeccionats amb materials reciclats per reduir els residus i les emissions de carboni. Si vols protegir el medi ambient, aquesta és la característica que hauries de tenir més en consideració per escollir els mitjons adequats.
6.Estil
Lluir un look ideal pot ser que no sigui la primera cosa que et vingui al cap quan fas un tresc o et carregues la motxilla sobre l'esquena, però segurament ho passaràs millor si portes un estil de mitjons que fa destacar el teu caràcter personal. Si afegeixes un toc de color per damunt de les botes de senderisme, mostraràs el teu look amb un toc d'exterior. Per exemple, pots triar mitjons de colors divertits i innovadors amb el teixit Nike Dri-FIT i malla transpirable que, alhora, mantenen la frescor i la transpirabilitat.
Preguntes freqüents
Per què els mitjons de senderisme són diferents de la resta?
Els mitjons de cotó normals estan molt bé per a l'oficina, però els materials d'alt rendiment que integren els mitjons de senderisme són vitals per mantenir la frescor i la transpirabilitat durant un sender de gran recorregut. Els mitjons de senderisme ajuden a regular la temperatura corporal, eviten la humitat i proporcionen amortiment per evitar butllofes i punts de pressió incòmodes.
Quant duren els mitjons de llana merina?
Els mitjons de llana merina solen ser menys duradors que els models de polièster sintètic. Els senderistes solen substituir-los un cop a l'any si els fan servir sovint. Tanmateix, molts mitjons de llana merina barregen diversos teixits per augmentar la durabilitat, i n'hi ha que inclouen una garantia per a tota la vida.
Cal portar mitjons per a la plantilla per practicar el tresc?
Els mitjons per a plantilles eren un mètode habitual per mantenir els mitjons nets i secs. Ara, la majoria dels mitjons de senderisme estan confeccionats amb teixits d'alt rendiment, com ara materials sintètics o llana, que gestionen la suor i s'assequen ràpidament. Per tant, no són necessaris.
Cal portar mitjons de compressió per anar de ruta?
Els mitjons de compressió poden ser útils si se t'inflen els peus o si se't cansen les cames després de caminar durant molta estona. Tot i que hi ha poques proves que demostrin que els mitjons de compressió milloren el rendiment esportiu o la resistència, ajuden a evitar dolors musculars després de practicar exercici i acceleren el temps de recuperació.
Com es pot evitar l'aparició de butllofes al sender?
En primer lloc, cal assegurar-se que la talla de les sabatilles sigui l'adequada. Hi hauria de quedar una miqueta d'espai a la puntera perquè puguis bellugar i estirar els dits i, a més, no hauries de sentir cap sensació de fregament o lliscament al taló. Després, tria uns mitjons que gestionin la humitat i incloguin amortiment o una confecció de doble capa. Si sents punts calents en qualsevol zona dels peus, fes servir tractaments per prevenir les butllofes com, per exemple, bàlsams o apòsits, i evitar caminar més del que cal.