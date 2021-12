Com triar els mitjons de senderisme més adequats

L'amortiment addicional als mitjons de senderisme redueix la pressió sobre els peus quan has recorregut una llarga distància, alhora que mantenen la calidesa quan fa fred. Ara bé, els mitjons d'alpinisme o amb amortiment complet solen ser més gruixuts i, per això, els peus et suaran més. Els mitjons sense amortiment són ideals per als dies de calor. Els mitjons ultralleugers amb amortiment al voltant dels punts de pressió segueixen sent més transpirables que càlids. Per últim, els mitjons amb amortiment mitjà són perfectes per als senders de gran recorregut en climes temperats. Tant se val el pes, els senderistes cal que busquin uns mitjons amb materials que gestionin la suor per a més transpirabilitat.



El nivell d'amortiment que necessites depèn de la distància i de les condicions meteorològiques. Els mitjons amb amortiment complet són molt importants per als recorreguts de diversos dies, mentre que els mitjons ultralleugers funcionen perfectament els dies de més xafogor de l'estiu. Has de triar què és més important per als teus mitjons: que mantinguin la frescor, que absorbeixin els impactes o que tinguin un equilibri entre calidesa i transpirabilitat. Això últim ho trobaràs en uns mitjons amb un amortiment lleuger o mitjà.