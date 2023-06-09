Què pots portar per fer senderisme en qualsevol època de l'any (i condició)

Què pots portar per fer senderisme en qualsevol època de l'any (i qualsevol condició)
Consells d'estil
La teva guia per sortir a la natura amb estil.
Sigui l'època de l'any que sigui, el senderisme és un esport molt popular que es practica tot l'any.
A més, no tots els camins tenen cims molt pronunciats, rutes sinuoses estretes i terrenys rocosos. Tant si recorres camins més exigents com si prefereixes les rutes més senzilles o t'encanta combinar tota mena de recorreguts en funció del dia, el que està clar és que el més important en tots els casos és tenir un equipament de senderisme de qualitat.
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Quan et paris a pensar què posar-te per sortir a fer senderisme, has de tenir clar que necessites peces de rendiment transpirables, còmodes i que et protegeixin del mal temps, però sabem que l'estil també és molt important. Al cap i a la fi, amb la roba de senderisme pots aconseguir looks increïbles, com ara els d'estil gorpcore.
Com triar els teixits adients per als looks de senderisme
Hi ha elements clau que fan que un look sigui adient per fer senderisme i no només un conjunt esportiu més de la teva col·lecció. Els materials són el que marca la diferència.
Els teixits termoreguladors (que van des de la llana fins a les fibres sintètiques, com ara el polièster reciclat) són crucials. Aquests teixits allunyen la suor de la pell i mantenen el cos a una temperatura òptima. Aposta per peces Nike Dri-FIT, que estan dissenyades per alliberar la humitat i afavorir una evaporació ràpida.
També cal pensar en el temps que farà per poder preparar-te com cal. Prioritza la protecció solar amb colors foscos o teixits amb factor de protecció contra la radiació ultraviolada. Tant si plou com si neva, la roba d'abrigar repel·lent a l'aigua et protegirà de la humitat. A més, necessitaràs aïllar-te del fred per mantenir la calidesa i la comoditat. La col·lecció Nike ACG et pot ajudar particularment a alliberar el teu esperit explorador sense deixar de protegir-te constantment de les inclemències del temps ni d'oferir-te un tacte suau.
Com crear looks per fer senderisme
La llibertat de moviment és essencial a l'hora de triar un disseny o un ajust concret. Posa't roba d'ajust ample amb un teixit elàstic en quatre direccions que afavoreixi la mobilitat natural durant la teva ruta d'obstacles per la natura. Quan fas senderisme és habitual que et surtin forats a la roba o que te l'estripis, així que la durabilitat és un altre factor clau. Les branques dels arbres i altres elements que et pots trobar pel camí poden causar estralls en els materials més delicats, així que és millor triar roba resistent que pugui suportar el desgast.
També hi ha un mètode per crear looks de senderisme funcionals i amb estil. Pensa en les formes i les proporcions: una part superior una mica més cenyida queda genial amb uns pantalons curts amples o uns pantalons de senderisme, i viceversa. Uns leggings de senderisme queden bé amb una samarreta o una part superior de teixit Fleece d'ajust ample o una dessuadora oversized. Com que combinar peces és crucial, tria capes superiors i intermèdies per poder adaptar el look fàcilment al llarg del recorregut.
Les sabatilles, els mitjons, les gorres, les ulleres de sol i les motxilles són idees fantàstiques per afegir colors més llampants al look si no ho fas amb la roba. Un consell: els tons neutres normalment són més versàtils que els colors més vius, com ara el vermell, el groc i el verd llima. Si t'agrada destacar, aposta per un estil color block o un look totalment monocromàtic i dinàmic.
Ara que ja ho tens tot a punt per endinsar-te en la natura sense renunciar a l'estil, continua llegint per descobrir cinc conjunts ideals per a diverses èpoques de l'any i condicions meteorològiques, i descobreix totes les opcions d'equipament i calçat per gaudir de l'aventura.
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Conjunts Nike de senderisme per a totes les temporades
1.Conjunt de senderisme per a l'estiu
Un conjunt de senderisme ideal per a l'estiu ha de tenir peces que afavoreixin la frescor i la protecció. Comença amb una part superior que gestioni la suor, com ara les opcions Nike Dri-FIT de materials supersuaus fabricats amb fibres de polièster reciclades, que també són transpirables. Opta també per parts inferiors transpirables, com ara uns pantalons curts de nylon repel·lents a l'aigua.
Segueix amb un estil més informal i alegre i tria accessoris com ara unes sabatilles de trail i unes ulleres de sol en una gamma de colors estiuenca. També pots decantar-te per una combinació sorprenent amb colors vius i tintats.
2.Conjunt de senderisme per a la tardor
Gaudeix dels colors tardorencs amb peces còmodes per sortir d'excursió durant l'època en què cauen les fulles. Una capa base de màniga llarga és un punt de partida molt versàtil. Tria'n una de teixits que gestionin la suor per tal de regular la temperatura corporal. Els leggings cenyits amb butxaques són una peça funcional i perfecta per desar-hi snacks petits, el telèfon i la protecció solar (recorda que aquest element és essencial durant tot l'any).
A continuació, posa't una dessuadora amb caputxa dissenyada per al moviment. Busca'n una que incorpori la tecnologia Nike Therma-FIT, ja que també t'ajuda a regular la temperatura corporal. Així, podràs mantenir la calidesa durant els dies més freds. Completa el look amb unes sabatilles GORE-TEX amb tracció que envoltin els turmells per obtenir més protecció i calidesa.
3.Conjunt de senderisme per a la primavera
Tot i que la primavera és una època de flors i colors alegres, també pot fer fresca quan vas a la natura, així que no hi ha res millor que portar peces de densitat mitjana. Tant si vols començar el look amb una part superior de màniga curta com amb una de màniga llarga, afegir una capa més càlida al look marcarà la diferència. El teixit Fleece Nike Polartec és una opció que no pot faltar als teus conjunts de senderisme. Aquest teixit Fleece s'asseca ràpidament i és ultratranspirable. A més, et resultarà còmode faci el temps que faci, tant si surts en dies de vent com durant els matins més frescos.
Per a la part inferior, opta per pantalons amb gestió de la suor, que et no siguin massa amples i et proporcionin llibertat de moviment. Ja veuràs com crearàs un conjunt d'allò més elegant. Amb unes sabatilles de trail i uns mitjons de colors afegiràs un toc divertit al look i combinaràs diferents tons amb harmonia.
4.Conjunt de senderisme per a l'hivern
Que el fred no aturi les teves aventures de senderisme. Planta cara a l'aire fresc amb peces aïllants que et protegeixin de les baixes temperatures, com ara uns pantalons de teixit Nike ACG Polartec, que està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat per respectar el medi ambient.
Posa't una part superior de màniga llarga amb gestió de la suor i afegeix-hi una peça exterior càlida, plegable, lleugera i impermeable. Aposta per un disseny amb cremallera frontal completa per gaudir de més ventilació quan comencis a tenir calor durant el camí. Una gorra de punt és un accessori ideal per retenir l'escalfor i protegir-te les orelles.
5.Look de senderisme per als més petits
Els petits senderistes també poden lluir looks plens de colors i estil que alhora els protegeixin. Comença per una samarreta de màniga llarga amb tecnologia de gestió de la suor i, quan faci més fred, afegeix-hi una capa resistent a l'aigua. Tria peces amb l'aïllament PrimaLoft® perquè gaudeixin de més calidesa.
Els pantalons amples i còmodes amb butxaques aporten un toc divertit i funcional i, a més, tenen espai per desar-hi tots els tresors que trobin pel camí. I, és clar, no hi ha cap look complet sense unes botes de senderisme. Busca models amb soles de tracció duradores, revestiments de goma, enconxat suau al voltant dels turmells i soles interiors d'escuma suau perquè els més petits puguin sortir a caminar còmodament.
6.Sabatilles i equipament que et suggerim
Les millors sabatilles de senderisme tenen característiques similars a les de les teves sabatilles esportives preferides, com ara l'ajust cenyit i les soles interiors d'escuma còmoda. Entre les altres propietats de les sabatilles de senderisme hi ha subjecció alta als turmells, soles exteriors amb patró de tracció adherent i un teixit GORE-TEX impermeable per mantenir els peus secs en condicions humides. També hi ha dissenys pensats especialment per a l'aigua. Podràs trobar des de sandàlies fins a sabatilles de teixit Woven sense cordons per travessar còmodament els rius poc profunds.
També hi ha altres accessoris i peces d'equipament perfectes per sortir de ruta, com ara mitjons de trail, gorres i motxilles. Igual que amb la roba de senderisme, en aquests casos també és millor buscar models lleugers, duradors, impermeables i amb gestió de la humitat. Sempre convé tenir una protecció òptima però sense afegir-hi pes.
Què no és recomanable portar per fer senderisme?
Evita la roba massa cenyida que no et deixi moure't còmodament. Evita també la roba massa ampla per no entrebancar-te ni enganxar-te-la amb plantes o altres elements de la natura. Assegura't de protegir-te del sol i de l'aigua: no et posis roba que deixi la pell massa descoberta i, si ho fas, porta una peça a sobre que et protegeixi.
Portar teixits fins o de cotó tampoc és gaire bona idea. Els teixits massa fins poden desgastar-se, mentre que els de cotó absorbeixen la suor i poden tenir un efecte negatiu en la regulació de la temperatura corporal.
Text: Laura Lajiness Kaupke