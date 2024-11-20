Com pots triar els millors mitjons per a running

Què has de buscar en els millors mitjons per fer running
Guia de compra
Troba els mitjons de running ideals per a tu amb aquesta guia.
No hi ha res que molesti més els corredors que un parell de mitjons dolents. Sigui perquè et llisquen dins de les sabatilles, perquè no eviten que es formin butllofes o perquè atrapen la suor, el fet és que t'impedeixen tirar endavant.
Uns bons mitjons de running mantenen la transpirabilitat, l'amortiment i la comoditat als peus durant la carrera. A continuació et deixem les característiques que has de buscar.
Capil·larització de la suor
Els mitjons amb tecnologia que gestiona la suor són un bàsic per als runners. Suar és un senyal que ho estàs donant tot, però també pot fer que els mitjons et freguin contra les sabatilles i et surtin butllofes. Si tries un teixit inadequat, com el cotó, pot passar que els peus suïn més i que se t'inflin i se t'escalfin.
Quan et suen els peus, necessites un material que s'eixugui ràpidament i que absorbeixi i elimini la suor per mantenir la transpirabilitat i la circulació de l'aire. Si no, acumularan la humitat i faran mala olor. Això incrementa el risc de patir peu d'atleta o altres infeccions causades per fongs.
Els mitjons amb tecnologia Nike Dri-FIT allunyen la suor de la pell perquè s'evapori. El teixit transpirable i resistent a les olors i les propietats de ventilació afavoreixen la circulació de l'aire per mantenir els peus secs i frescs.
Amortiment i compressió
Cada impacte amb el taló produeix una força igual a tres o quatre vegades el pes del teu cos. Per als runners habituals o de llarga distància, això pot causar lesions com fasciïtis plantar o fractures per sobrecàrrega. Portar el calçat adequat ajuda a absorbir l'impacte, però les sabatilles de running no ho fan tot.
Els mitjons que tenen amortiment redueixen l'impacte i ajuden a prevenir lesions i a mantenir la comoditat als peus. També proporcionen protecció a les àrees on hi ha més fregament, com la part posterior del taló i els laterals de la punta del peu. Això disminueix el risc que et surtin butllofes, ja que el teixit no es desgasta tant.
L'amortiment pot oscil·lar entre lleuger i resistent, de manera que s'adapta a diferents activitats i climes.
- Amortiment lleuger: per tenir una sensació natural quan corres, tria uns teixits i un amortiment lleugers. Com més lleuger sigui el teixit, més flexible serà el moviment per sentir cada trepitjada de la carrera.
Els mitjons Nike Spark Lightweight presenten un disseny prim amb tecnologia que gestiona la suor i teixit de malla per oferir frescor sense humitat. També tenen fils addicionals a la planta del peu i al turmell per oferir-te una subjecció suau en cada trepitjada.
- Amortiment mitjà: els mitjons de running amb aquest amortiment proporcionen als peus la subjecció que necessiten per absorbir els impactes, alhora que permeten un moviment flexible. Molts atletes de trail running trien mitjons amb amortiment mitjà, que deixen que els peus reaccionin als terrenys irregulars i absorbeixen els impactes.
Els mitjons Nike Everyday Plus Cushion ofereixen amortiment a l'avantpeu i al taló per suavitzar l'impacte de l'entrenament. També tenen una banda cenyida al voltant de la part mitjana del peu per subjectar el pont, i el taló i la punta estan reforçats per limitar el desgast i proporcionar una comoditat duradora.
- Màxim amortiment: els mitjons de running amb aquest tipus d'amortiment són aptes per córrer quan fa fred o per terrenys difícils. Són els més gruixuts i els més càlids, i proporcionen el màxim amortiment per protegir-te dels elements climàtics i de l'impacte. Així doncs, són ideals per a les carreres llargues. Quan te'ls poses amb unes sabatilles de running amb amortiment, els peus obtenen la màxima protecció contra les lesions.
Els mitjons Nike Everyday Max Cushioned tenen una part inferior de teixit de ris gruixut que proporciona més comoditat per als exercicis de peus i els aixecaments, alhora que els fils d'alta fricció de la plantilla redueixen el lliscament. La tecnologia Dri-FIT manté la transpirabilitat i la comoditat, i gestiona la suor quan l'acció s'intensifica.
- Mitjons de compressió: aquests mitjons tenen una compressió gradual que afavoreix el flux sanguini i millora la circulació. Portar uns mitjons de running de compressió per sobre dels bessons per córrer distàncies llargues redueix l'oscil·lació d'aquests músculs. L'oscil·lació es produeix dins del múscul quan els peus impacten amb el terra. A més, pot causar un microtrauma muscular.
Subjecció al pont
Uns bons mitjons de running també tenen subjecció integrada al pont. Una banda al voltant del pont del peu proporciona més subjecció i absorció dels impactes. Això ajuda a prevenir la fasciïtis plantar i millora el patró de petjada de running.
Els mitjons amb un amortiment resistent normalment ofereixen més subjecció. Tenen un coixinet més gruixut i una cambra al taló més profunda per absorbir l'impacte. Els mitjons alts de trail running Nike estan dissenyats per aportar subjecció als peus quan corres per camins rocallosos i humits. Un altre punt a favor és que el teixit de mescla de llana regula la temperatura corporal.
Prevenció de butllofes
Una de les queixes més habituals dels runners són les butllofes. Les butllofes són degudes al fregament i s'intensifiquen per la calor i la humitat. Uns mitjons de running adequats et permeten gaudir d'una carrera sense butllofes, que és vital per a les carreres llargues i quan et poses unes sabatilles de running noves.
Tria uns mitjons que tinguin amortiment a les àrees més propenses al fregament, com els talons o la punta del peu, per limitar-lo. Els models que eviten les butllofes tenen la veta del taló i la punta del peu reforçats amb amortiment addicional.
La tecnologia Nike Dri-FIT manté la frescor i la transpirabilitat als peus per evitar que la calor i la humitat es quedin atrapades. Quan els peus poden transpirar i regular la temperatura, es redueix el risc que hi apareguin butllofes. Tria uns mitjons amb un ajust cenyit i flexible que es mantinguin a lloc per evitar el fregament que causen quan rellisquen.
Alçària dels mitjons
Els mitjons de running tenen diferents longituds. Els que triïs dependran del teu estil i les teves preferències. Pots triar des de mitjons invisibles fins a mitjons de longitud mitjana o alta.
Els mitjons invisibles no es veuen per fora de les sabatilles de running. Com que tenen menys teixit, ofereixen més frescor els dies que fa més calor. Assegura't que els mitjons invisibles tenen prou adherència per mantenir-se a lloc.
Els mitjons curts sovint tenen una protecció addicional als talons per evitar el fregament i les butllofes. També aporten més calidesa, cosa que els fa més aptes per a les temperatures més fredes. Si portes botes de muntanya, els mitjons alts evitaran el fregament als turmells.
Preguntes més freqüents
Quins mitjons són millors per al fred?
Tria'n uns de longitud mitjana o alta per a la tardor i l'hivern. L'alçària addicional dels mitjons ofereix més teixit per mantenir la calidesa als peus i els turmells. Opta per uns mitjons més gruixuts confeccionats amb cotó o llana amb amortiment mitjà o alt.
Quins mitjons de running van millor per als peus amb tendència a suar?
Busca uns mitjons amb materials com el polièster, el nylon i l'elastà. Aquests materials són lleugers i mantenen la frescor als peus. En comptes de retenir la suor com el cotó o aïllar els peus com la llana merina, les fibres sintètiques amb tecnologia Dri-FIT que gestiona la suor mantenen la transpirabilitat als peus.
Puc córrer amb mitjons de compressió?
Els mitjons de compressió són una bona opció per córrer perquè ajuden a evitar rampes a les cames i inflamacions, ja que milloren la circulació. D'una banda, pots optar per uns mitjons de compressió invisibles que cobreixin només els peus. De l'altra, et pots decantar per uns mitjons de compressió fins als genolls, per portar per sota dels pantalons d'entrenament, que se centrin en els bessons per reduir l'oscil·lació.
Text: Emilina Lomas