Com netejar les sabatilles de running
Cura dels productes
Que les sabatilles de running s'embrutin és inevitable. Aquí tens una guia senzilla en vuit passos per netejar les sabatilles.
Material
- Sabó per rentar plats
- Detergent per a la roba
- Bicarbonat
- Aigua micel·lar (opcional)
- Vinagre blanc (opcional)
- Lleixiu (opcional)
Utensilis
- Raspall de calçat
- Raspallet de dents
- Drap de neteja
- Drap de neteja suau
- Bossa de malla per a la bugada (opcional)
Molts runners creuen que no hi ha res millor que comprar un nou parell de sabatilles de running. Ara bé, la sensació de novetat no dura gaire. Tant si les portes a la carretera com si vas per la pista o per camins, segur que s'embrutaran, encara que només sigui una mica.
Segueix els vuit passos senzills que t'indiquem a continuació per netejar les sabatilles de running, sobretot si són blanques. Les sabatilles semblaran noves i faran bona olor en 30 minuts o menys. Tingues en compte, però, que hi ha sabatilles que tarden fins a vuit hores a assecar-se.
Com netejar les sabatilles de running
1.Prepara una solució de neteja suau
Pots crear una solució casolana per treure les taques amb uns quants ingredients que trobaràs per casa.
En el cas de les sabatilles de running de colors (o que no siguin blanques), barreja aigua temperada amb una mica de detergent suau o sabó de rentar els plats.
En el cas de les sabatilles de running blanques (o de colors clars), crea una pasta amb una mescla de bicarbonat i aigua a parts iguals. Aquesta solució treu fins i tot les taques més difícils.
L'aigua micel·lar és una altra opció efectiva. Aquest líquid conté aigua purificada, substàncies hidratants i components de neteja que formen micel·les esfèriques que separen la brutícia i el greix de qualsevol superfície.
2.Frega les sabatilles amb un raspall sec
Fes servir un raspall de sabates o un raspallet de dents per treure la brutícia que s'hagi acumulat a la sola exterior, l'entresola i la part superior.
3.Treu els cordons per rentar-los
Abans de seguir netejant les sabatilles, toca rentar els cordons. En funció de com estiguin de bruts i com els vulguis de nets, hauràs de seguir tres passos:
- Treu els cordons de les sabatilles i aplica una petita quantitat de la solució de neteja suau amb les mans o un raspall. Esbandeix-los amb aigua i eixuga'ls amb un drap suau.
- Si els cordons encara no queden prou nets després de rentar-los amb la solució anterior, pots ficar-los en una bossa de malla per a la bugada i rentar-los a màquina amb un programa delicat.
- Per recuperar el color blanc impol·lut dels cordons, fes servir lleixiu. Posa't guants de làtex o de neteja i combina tres cullerades de lleixiu amb quatre litres d'aigua. A continuació, fica els cordons en una bossa de malla per a la bugada abans de submergir-los en la solució amb lleixiu. Si floten, fes servir un objecte pesant per mantenir-los sota l'aigua.
Deixa els cordons a la barreja durant cinc minuts. Després, pots tornar a rentar-los a mà o ficar-los a la rentadora (dins de la bossa de malla) amb un programa delicat. Recorda que has de deixar-los assecar a l'aire, perquè l'escalfor pot deformar les puntes de plàstic.
Contingut relacionat: Com fer que les teves sabatilles blanques semblin noves
4.Frega la sola exterior i l'entresola
Ara és el moment de netejar la sola exterior i l'entresola de les sabatilles. Aplica una solució de neteja o aigua micel·lar amb un raspall de cerres suaus, un raspallet de dents o un drap. Frega a fons la sola exterior i l'entresola i asseca-les amb un drap suau.
5.Treu les soles interiors per netejar-les
Si les sabatilles no fan gaire bona olor, renta també les soles interiors. Treu-les de les sabatilles i aplica-hi la solució dels passos anteriors raspallant-les suaument. Esbandeix-les i deixa que s'assequin completament abans de tornar-les a ficar a les sabatilles.
Contingut relacionat: Et fan pudor les sabatilles? Com pots eliminar la mala olor de les sabatilles
6.Neteja la part superior
És el moment de netejar la part superior de les sabatilles. Aplica la solució de neteja al teixit amb un raspall de cerres suaus, un raspallet de dents o un drap de neteja.
7.Eixuga les sabatilles amb una tovallola
Un cop hagis netejat a fons les sabatilles de running, fes servir una tovallola de microfibres o un drap suau per absorbir tanta humitat i sabó com sigui possible. Repeteix el procés, si escau. El més important és evitar fregar el teixit, ja que pot desgastar-se.
8.Finalment, deixa que s'assequin a l'aire
L'últim que cal fer és deixar que les sabatilles acabades de netejar s'assequin a temperatura ambient. Les sabatilles de running poden tardar fins a vuit hores a assecar-se completament. Un cop ja estiguin seques, torna-hi a posar els cordons i les soles interiors i surt a córrer.
Text: Emily Shiffer