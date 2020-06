Com triar les sabatilles de running adequades

Unes sabatilles per a cada tipus de carrera

"Per a carreres informals i del dia a dia, unes sabatilles neutres amb una mica d'amortiment ja van bé", diu Jason Fitzgerald, entrenador certificat d'atletisme dels EUA, Head Coach de Strength Running i presentador de The Strength Running Podcast. La majoria de les sabatilles de running ofereixen una combinació d'amortiment i capacitat reactiva que t'ajuda en les carreres llargues, però també poden oferir un retorn d'energia abundant quan vols augmentar el ritme.



Durant les carreres o els entrenaments de velocitat, et poden ser d'ajuda unes sabatilles més lleugeres, diu Bennett. Quan fas un esforç constant, com menys pes duguis als peus, millor. Per als entrenaments d'atletisme, és bona idea invertir en unes sabatilles amb claus, que s'enfonsaran a la pista i t'ajudaran a mantenir l'adherència mentre fas esprints. "Els claus són ideals, però unes sabatilles de competició planes i més lleugeres també poden donar a un corredor una bona sensació a la pista alhora que ofereixen la possibilitat de dur-les fora", diu Robyn LaLonde, entrenadora del Nike Run Club Chicago.



Si vols córrer per camins, és probable que necessitis un parell de sabatilles de trail running per ajudar-te a moure't millor per les arrels, les pedres i les roques, així com per superfícies més suaus i desiguals, diu LaLonde. Aquestes sabatilles tenen una sola duradora i una base més àmplia i adherent per oferir una millor tracció. També pots buscar unes sabatilles de trail running que siguin resistents a l'aigua o impermeables i que tinguin la zona del turmell tancada per evitar que hi entri la brutícia. Si vols córrer per camins amb moltes pedres o especialment empinats, LaLonde recomana unes sabatilles amb una placa rígida integrada a l'entresola, que ajuda a protegir els peus dels cops sobtats i dels aterratges estranys i fa que sigui més fàcil córrer per pendents més durs.