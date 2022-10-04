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Pòdcast Trained: aprofita la teva motivació amb Derrick Henry

Consells

No li diuen "King Henry" perquè sí. Aquest corredor de l'NFL parla sobre les coses que el motiven per continuar millorant.

Última actualització: 4 d’octubre del 2022
2 min. de lectura
Derrick Henry parla sobre la seva motivació pel fitnes

Trained és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.

A Derrick Henry li encanta entrenar-se, i no només perquè estigui a punt de participar en la seva setena temporada a l'NFL, sinó perquè el gimnàs és el lloc on obté inspiració, passió i orgull. En aquest episodi, ell i la presentadora Jaclyn Byrer xerren sobre el que més els agrada del fitnes. El corredor dels Tennessee Titans també explica com l'ha motivat la seva família en els moments bons i els dolents, i com ha pogut assolir l'èxit malgrat la gent que li deia que era impossible. També diu que tots nosaltres, tant si volem córrer una mitja marató com si ens ve de gust provar una nova classe de fitnes, podem superar els dubtes i aconseguir els nostres objectius.

"Si mai vols aconseguir alguna cosa que t'interessi en un moment donat o al llarg de la vida, fixa't aquest objectiu, practica una vegada i una altra, esforça-t'hi cada dia i no paris".

Derrick Henry
Atleta de Nike i corredor dels Tennessee Titans

Escolta ara

Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.

Publicat originalment el: 13 d’octubre del 2022

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