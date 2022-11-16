La periodista Anna Kessel parla sobre les dones a l'esport i el fitnes

Pòdcast Trained: Potenciem l'esport femení amb Anna Kessel
Consells
L'esport també és de les dones. La periodista esportiva Anna Kessel alça la veu en defensa d'aquesta causa.
Trained és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.
Anna Kessel escriu sobre esport femení des de fa gairebé dues dècades. El treball d'aquesta periodista ha tingut tanta repercussió, sobretot en l'àmbit del futbol femení, que va rebre la distinció de Membre del Molt Excel·lent Orde de l'Imperi Britànic en el 90è aniversari de la reina Elisabet II. Moltes persones consideren que el llibre de la periodista, Eat Sweat Play ("Menja, sua, juga" en català), és una lectura fonamental que connecta feminisme i fitnes. En aquest episodi, Kessel s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per explicar-nos la història de les dones en el món de l'esport, per què la societat és culpable de les barreres que hi ha per entrar-hi i com podem ajudar a millorar la narrativa de l'esport femení.
"Només vull que deixem de silenciar les dones i les nenes. Vull ajudar-les a construir el seu camí amb llibertat i confiança i que puguin explorar i gaudir de l'esport. Crec que això ens ajudarà a crear un futur millor tant per als homes com per a les dones".
Anna Kessel
Periodista esportiva i autora d'Eat Sweat Play
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