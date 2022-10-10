L'exercici durant i després de l'embaràs, segons la doctora Laurel Proulx

Pòdcast Trained: Fitnes durant l'embaràs amb la Dra. Laurel Proulx
Consells
El cos canvia molt durant i després de l'embaràs. Fins a quin punt hauries d'adaptar la teva rutina d'exercici? Descobreix-ho amb aquesta fisioterapeuta del sòl pelvià.
Trained és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.
Durant l'embaràs, el volum sanguini i la despesa energètica es poden arribar a duplicar, el ritme cardíac augmenta entre 10 i 15 batecs per minut… i, després de donar a llum el nadó que portes dins, encara es produeixen més canvis. Com pots mantenir la rutina d'exercici durant la cursa de resistència més important la teva vida? Et presentem la doctora en fisioteràpia Laurel Proulx, que a més és la fundadora de FEM Physical Therapy and Performance i membre de la junta consultiva de Nike (M)ove Like a Mother. En aquest capítol, la fisioterapeuta s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per parlar-nos sobre el funcionament del sòl pelvià i l'interior del tors i explicar-nos com podem mantenir-los forts. També desmunta certs mites sobre l'embaràs i el postpart i dona alguns consells per tornar a fer exercici després de donar a llum.
"No hi ha una norma fixa establerta, perquè cadascú té una forma física diferent i cada cos respon a l'embaràs de manera diferent".
Laurel Proulx
Doctora en fisioteràpia, fundadora de FEM Physical Therapy and Performance i membre de la junta consultiva de Nike (M)ove Like a Mother
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.