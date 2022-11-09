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Pòdcast Trained: gaudeix de més benestar amb Monica Garrison

Consells

Tothom mereix passar-s'ho bé anant amb bicicleta. Descobreix una comunitat que està desafiant les barreres per a les dones negres.

Última actualització: 9 de novembre del 2022
2 min. de lectura
Mònica Garrison, la fundadora de Black Girls Do Bike, parla sobre els avantatges del ciclisme

Trained és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.

L'any 2013, la Monica Garrison va redescobrir el ciclisme com a mecanisme per gestionar l'estrès, mantenir-se en forma i passar temps amb els seus fills. A través de la bicicleta va obtenir tants beneficis físics i mentals que va fundar l'associació Black Girls Do Bike (BGDB) aquell mateix any. L'organització està dedicada especialment a les dones negres, i les empodera perquè es relacionin i gaudeixin del ciclisme, alhora que lluita per pal·liar la desigualtat en l'àmbit de la salut. BGDB, que ja té més de 100 centres, fa que les dones de tot el món puguin formar una comunitat forta gràcies a la seva passió pel ciclisme i el seu esperit generós. En aquest episodi del pòdcast, la presentadora Jaclyn Byrer xerra amb la Monica i altres membres inspiradores de BGDB sobre les seves experiències amb el grup i la seva missió de democratitzar el benestar.

"Crec que el ciclisme està relacionat amb molts aspectes de la vida, però sobretot amb la cura de tu mateixa, la iniciativa i l'empoderament de tot tipus".

Monica Garrison
Fundadora i directora executiva de Black Girls Do Bike

Escolta ara

Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.

Publicat originalment el: 10 de novembre del 2022

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