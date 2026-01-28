Vuit exercicis per preparar-te per al teu entrenament

Guia d'escalfament dinàmic: vuit exercicis per preparar-te per a l'entrenament
Activitat
Prepara el cos per a l'entrenament amb aquests exercicis recomanats per experts.
L'escalfament no ha de ser opcional: forma part de l'entrenament. Tant si tens pensat fer una sessió de força, un entrenament de velocitat a la pista o senderisme en bicicleta, l'escalfament t'ajudarà a preparar el cos i la ment per afavorir el rendiment. En concret, ajuda a augmentar el flux sanguini, activa els músculs clau i prepara el cos per a un millor rendiment.
Abans de començar l'entrenament principal, dedicar uns minuts a escalfar els músculs pot millorar la mobilitat, reduir la rigidesa articular i muscular i ajudar-te a moure't amb més control i confiança.
Per què és important escalfar-te
"L'escalfament abans d'un entrenament ajuda tots els aspectes del cos, des dels músculs i les articulacions fins als pulmons, i fins i tot prepara el sistema nerviós per al moviment", diu Hanna Kearney, fisioterapeuta i doctora en fisioteràpia. "L'escalfament estableix les bases per al teu pròxim entrenament, tant si fas càrdio, entrenament de força o moviments funcionals".
Des d'un punt de vista fisiològic, l'escalfament, especialment si inclou exercicis dinàmics (actius), augmenta la temperatura muscular, millora l'elasticitat i redueix la rigidesa. Algunes investigacions suggereixen que els músculs més calents són menys rígids i estan més ben preparats per al moviment, cosa que està relacionada amb millores de rendiment i un menor risc de lesions.
L'escalfament també augmenta el flux sanguini ric en oxigen als músculs que treballen, la qual cosa ajuda el cos (i la ment) a preparar-se per a un moviment de més intensitat, diu Joey Masri, fisioterapeuta, doctor en fisioteràpia, especialista en cirurgia ortopèdica i especialista certificat en força i condicionament.
Beneficis clau de l'escalfament
Segons Joey, aquests són alguns dels principals beneficis.
- Augmenta la temperatura muscular: millora la funció muscular i redueix la rigidesa.
- Millora la senyalització nerviosa i l'activació muscular: ajuda el cos a reaccionar més ràpidament i a moure's amb més control.
- Millora l'absorció d'oxigen: ajuda el cos a passar sense problemes d'una intensitat baixa a una alta.
- Augmenta l'amplitud de moviment: algunes investigacions demostren que els moviments dinàmics afavoreixen la mobilitat articular.
- Millora la concentració i la preparació mental: "L'escalfament dona temps per preparar el cos i la ment", diu Hanna. "És gairebé com estudiar per a un examen important".
- Disminueix el risc de lesions: l'escalfament ajuda el cos a gestionar millor el moviment, ja que prepara els músculs, les articulacions i la manera en què es coordinen.
Què és un escalfament dinàmic?
Un escalfament dinàmic fa servir exercicis controlats basats en el moviment per augmentar el ritme cardíac i fer que la sang flueixi als músculs rígids. A diferència de l'estirament estàtic, en què es manté una posició durant 15 a 60 segons, els moviments dinàmics estan dissenyats per preparar el cos per a les exigències de l'exercici.
"Els escalfaments dinàmics inclouen moviments en rangs de moviment controlats mentre s'activen les fibres musculars perquè es contraguin", explica Hanna. "Augmenten el flux sanguini a les zones estratègiques".
Els estiraments estàtics, en canvi, solen ser més útils després de l'entrenament, quan ja pots abaixar el ritme i alliberar la tensió dels músculs que han estat treballant de valent. "Els estiraments estàtics poden ajudar a reduir la reactivitat general al dolor", diu Hanna.
Els escalfaments han de coincidir amb l'entrenament
Igual que hi ha molts tipus d'entrenaments, hi ha moltes maneres d'escalfar-se. Els escalfaments dinàmics més efectius preparen el cos per a les exigències i els moviments específics de l'entrenament que estàs a punt de fer.
"M'agrada que els meus escalfaments imitin els moviments necessaris per a l'entrenament específic que vull fer", diu Hanna. Per exemple:
- Abans de córrer: centra't en la mobilitat dels turmells i els genolls.
- Abans d'un entrenament de força: prioritza la mobilitat articular i l'activació muscular.
- Abans de fer HIIT o entrenaments de potència: inclou moviments pliomètrics o elàstics per preparar les articulacions i els tendons per a l'impacte.
Abans d'aixecar pesos, els exercicis de mobilitat i les sèries més lleugeres ajuden a preparar el cos per als moviments principals, diu Joey. Per al running o el càrdio, els exercicis dinàmics poden ajudar a millorar la tècnica. Per a les sessions de potència o HIIT, els exercicis pliomètrics ajuden a coordinar el sistema nerviós i a preparar el cos per a l'activitat d'alt impacte, afegeix.
8 exercicis d'escalfament dinàmic
Aquests exercicis ajuden a escalfar els músculs i les articulacions de tot el cos. Tot i això, no cal que els facis tots abans de l'entrenament. Pots fer-ne uns quants en funció del tipus d'entrenament que vulguis fer.
1. D'esquat a posició dreta
Joey indica que aquest moviment dinàmic de tot el cos obre els malucs i escalfa la part inferior del cos en moure també els genolls i els turmells a través d'un rang de moviment controlat.
Objectius: turmells, genolls, malucs i isquiotibials.
Com es fa:
- Inclina els malucs cap a baix i enrere i agafa't els dits dels peus o les canyelles.
- Abaixa els malucs per fer un esquat fins ben avall mentre aixeques els braços i mantens el pit obert.
- Torna a aixecar-te de manera controlada.
- Repeteix l'exercici.
Repeticions: comença fent-ne 10 abans de l'entrenament.
2. El millor estirament del món
Aquest moviment ajuda a millorar la mobilitat dels malucs i, alhora, afegeix rotació a la part superior de l'esquena, la qual cosa el converteix en una manera eficient de preparar tot el cos per als entrenaments de força o càrdio, afirma Joey.
Objectius: malucs, isquiotibials i columna toràcica.
Com es fa:
- Comença en posició de planxa i, a continuació, porta el peu dret cap a les mans.
- Aixeca la mà esquerra i gira el pit cap amunt, estirant-te còmodament cap al sostre.
- Abaixa la mà i canvia de costat.
- Fes un pas enrere amb el peu dret cap a l'esquerre, després mou el peu esquerre cap endavant i repeteix el moviment.
Repeticions: comença fent-ne 10 en total.
3. Oscil·lació de cames
Joey indica que les oscil·lacions de cames són una manera ràpida de preparar els malucs per córrer, fer esquats o saltar augmentant gradualment el rang de moviment.
Objectius: flexors dels malucs, glutis i isquiotibials.
Com es fa:
- Agafa't a una paret, una tanca o una barana per mantenir l'equilibri.
- Mou una cama de davant a darrere i després d'un costat a l'altre.
- Comença a poc a poc i augmenta el rang gradualment.
- Repeteix l'exercici amb l'altra cama.
Repeticions: entre 10 i 15 en cada direcció, per cama.
4. Exercicis d'eruga
Joey indica que aquest moviment dinàmic escalfa les espatlles, els músculs del core i els isquiotibials alhora, la qual cosa ajuda el cos a fer una transició sense problemes a un moviment de tot el cos.
Objectius: core, espatlles i isquiotibials.
Com es fa:
- Inclina't cap endavant i col·loca les mans a terra.
- Avança amb les mans fins a una posició de planxa.
- Fes una pausa breu i, a continuació, camina amb els peus cap a les mans.
Repeticions: fes-ne entre 5 i 10.
5. Ponts de glutis
Joey explica que aquest moviment activa els glutis perquè els malucs puguin fer la feina durant l'entrenament, en lloc de sobrecarregar la zona lumbar.
Objectius: glutis, malucs i isquiotibials.
Com es fa:
- Estira't de panxa enlaire amb els peus plans a terra.
- Apuja els malucs fent força amb els glutis quan arribis amunt.
- Fes una pausa i, a continuació, baixa lentament cap al terra de manera controlada.
Repeticions: comença fent-ne 10 i, a poc a poc, ves augmentant fins a 20.
6. Llibre obert
Aquest moviment de rotació suau ajuda a reduir la tensió de les espatlles i la part superior de l'esquena alhora que millora la mobilitat de la columna toràcica, afirma Hanna.
Objectius: part superior de l'esquena, espatlles i pit.
Com es fa:
- Estira't de costat amb els genolls flexionats i els braços junts a l'altura de les espatlles.
- Mantenint els malucs immòbils, obre el braç superior a través del cos fins que els braços formin una "T".
- Deixa que el pit giri cap al sostre i torna a la posició inicial.
- Canvia de costat i repeteix l'exercici.
Repeticions: 10 per costat, mantenint breument la posició oberta.
7. Gambades laterals
Joey indica que aquest moviment prepara els engonals i els malucs per al moviment de costat a costat, que millora el control i l'estabilitat de la part inferior del cos.
Objectius: engonal, glutis i malucs.
Com es fa:
- Fes un pas amb el peu dret tan ample com et sigui còmode.
- Recolza els malucs sobre aquesta cama i mantén la postura comptant fins a 1 o 2.
- Torna al centre i repeteix l'exercici amb la cama esquerra.
Repeticions: comença fent-ne de 5 a 10 a cada costat.
8. Salts verticals
Aquests moviments ràpids i elàstics ajuden a despertar el sistema nerviós i a preparar el cos per a l'impacte durant els moviments d'alt impacte, com ara el running o els entrenaments HIIT, afirma Joey.
Objectius: bessons, turmells i genolls.
Com es fa:
- Posa't dempeus amb les cames gairebé rectes.
- Comença a saltar, ràpidament i lleugerament, impulsant-te amb els dits dels peus.
- Intenta aterrar suaument sobre la part davantera dels peus cada vegada.
Repeticions: 1 o 2 de 20 a 30 segons cadascuna.
Com pots crear una rutina d'escalfament d'entre 5 a 10 minuts
Si tens poc temps, no et compliquis. Joey recomana començar amb moviments lleugers i, a continuació, anar afegint moviments de mobilitat i activació.
Exemple de rutina d'entre 5 i 10 minuts:
- 1 o 2 minuts de fúting o caminada suau
- 10 moviments d'esquat a posició dreta
- 5 vegades el millor estirament del món a cada costat
- 10 oscil·lacions de cames a cada costat
- Entre 5 i 10 repeticions d'exercicis d'eruga
- Entre 10 i 20 ponts de glutis
- 20 segons de salts verticals
Fins i tot uns quants minuts marquen la diferència. "Uns quants minuts d'escalfament estan molt bé, en comparació amb començar un entrenament en fred", diu Joey.
Tot i que aquests exercicis d'escalfament normalment es consideren segurs, sempre és bona idea consultar un professional de la salut o un fisioterapeuta abans de començar una nova rutina d'entrenament (inclosos els escalfaments). "És evident que no hi ha una fórmula que funcioni per a tothom, i tots tenim les nostres necessitats i consideracions individuals", diu Joey. "Un fisioterapeuta certificat pot ajudar a tractar qualsevol dolor o lesió".
Com pots saber si t'has escalfat prou
Procura no pensar massa en aquesta part: has de sentir el cos relaxat, lleugerament calent i a punt per moure's, i no has de tenir fatiga.
"Saps que estàs a punt per a l'entrenament quan el cos et demana més moviment", afirma Hanna. Joey afegeix que un ritme cardíac lleugerament elevat i una mica de suor són bons senyals que estàs a punt per començar.
Preguntes més freqüents
L'estirament dinàmic és suficient?
En general, sí. "Els escalfaments dinàmics són suficients per obtenir tots els beneficis", afirma Joey. Es poden afegir estiraments estàtics per a àrees problemàtiques específiques.
L'escalfament pot ajudar a prevenir lesions?
"I tant", diu Hanna. "De la mateixa manera que redueixes el risc de suspendre un examen si estudies, redueixes el risc de lesions si fas un escalfament".
Què passa si només tinc uns quants minuts?
És suficient. "Dos o tres minuts de caminada i activació del core poden preparar-te per a l'èxit", diu Hanna.