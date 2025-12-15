Els millors exercicis i estiraments per a la mobilitat dels malucs, segons els fisioterapeutes
Esport i activitat
Redueix la rigidesa dels malucs, augmenta l'amplitud de moviment i mou-te amb més llibertat amb aquests exercicis de mobilitat i estiraments recomanats per fisioterapeutes.
Els malucs impulsen gairebé tot el que fas: caminar, seure a l'escriptori, pujar corrent un turó o fer postures de ioga. Com que l'articulació dels malucs és una articulació esferoidal amb un gran rang de moviment, mantenir els músculs del voltant mòbils i forts és essencial per moure's amb facilitat.
Quan els flexors dels malucs, els glutis, els isquiotibials o els músculs rotatoris dels malucs es tensen, es pot reduir la capacitat d'accedir a la rotació interna i externa i a l'extensió completa dels malucs. Aquest rang limitat pot afectar el rendiment, alentir la teva marxa o augmentar el risc de lesions, segons explica André Williams, doctor en fisioteràpia. Tant si ets runner, tot just comences a fer HIIT o simplement vols moure't amb més facilitat, incorporar alguns exercicis de mobilitat específics a la teva rutina pot millorar significativament la flexibilitat i la força funcional.
Aquests exercicis per a la mobilitat dels malucs, aprovats per experts, ajuden a millorar l'extensió i la rotació dels malucs i l'estabilitat de tot el cos. Afegeix-ne uns quants a la teva rutina dinàmica d'escalfament o d'entrenament de força.
Els millors exercicis i estiraments per a la mobilitat dels malucs
1. Avió amb els malucs
Benefici: millora l'equilibri i la rotació, redueix la tensió als malucs i entrena la mobilitat controlada de tota l'articulació dels malucs
Com es fa: dempeus, recolza't sobre una cama i activa el tors. Inclina't cap endavant des dels malucs perquè el tors quedi paral·lel amb el terra i l'altra cama s'estengui cap enrere. Gira el melic cap al costat de la cama aixecada i aguanta la postura durant 5 segons. A continuació, gira cap a l'altre costat i aguanta la postura durant 5 segons. Repeteix el moviment entre 5 i 10 vegades. Tingues en compte que l'avió amb els malucs pot ser una tècnica difícil, sobretot si és la primera vegada que ho proves. Si tens dificultats per mantenir l'equilibri, agafa't lleugerament a una paret o a un objecte estable per aguantar-te.
Músculs que es treballen: glutis, rotadors profunds dels malucs, isquiotibials
Tipus de moviment: rotació interna/externa controlada dels malucs, estabilitat d'una sola cama
2. Desplaçament amb pes rus
Benefici: enforteix els estabilitzadors dels malucs i en millora el control de la rotació externa
Com es fa: agenolla't amb una cama sobre una superfície ferma i gira la cama principal cap a fora (com si un rellotge imaginari marquès les dues o les tres). El genoll de la cama principal ha de mirar cap a la punta del peu. Agafa un pes rus moderat i recolza el pes a la cama principal entre 5 i 10 segons. Torna a la posició inicial i repeteix el moviment entre 5 i 10 vegades per costat.
Músculs que es treballen: glutis, flexors dels malucs, adductors
Tipus de moviment: rotació externa amb pes, força isomètrica
3. Estirament dels malucs 90/90
Benefici: millora la rotació interna i externa dels malucs i ajuda a recuperar tota la capacitat de moviment dels malucs
Com es fa: seu col·locant una cama davant del cos i l'altra darrere amb els genolls doblegats en un angle de 90 graus. Col·loca una mà a terra al costat de la cama del davant (fes servir un bloc de ioga si cal). Inclina't cap endavant des dels malucs mantenint l'esquena recta. Aguanta la postura entre 5 i 10 segons, torna a la posició inicial i repeteix el moviment entre 5 i 10 vegades. Canvia de costat i repeteix l'exercici.
Músculs que es treballen: rotadors dels malucs, glutis, oblics
Tipus de moviment: rotació, estirament estàtic amb control actiu
4. Gambades Spiderman
Benefici: obre els flexors dels malucs i els engonals mentre actives el core i els glutis per a una mobilitat dinàmica
Com es fa: comença en posició de planxa. Fes un pas amb el peu dret per fora de la mà dreta. Aguanta en aquesta posició entre 3 i 5 segons, torna a la posició de planxa i canvia de costat. Fes entre 5 i 10 repeticions amb cada costat.
Músculs que es treballen: flexors dels malucs, adductors, glutis, core
Tipus de moviment: estirament dinàmic, flexió dels malucs i rotació externa
5. Postura del nen
Benefici: allarga els malucs i la part baixa de l'esquena alhora que redueix la tensió dels rotadors profunds dels malucs
Com es fa: agenolla't i seu sobre els talons. Inclina't cap endavant, recolza el front a terra i estén els braços cap endavant. Separa els genolls per aprofundir l'estirament. Mantén la posició durant 10 segons com a mínim.
Músculs que es treballen: rotadors dels malucs, músculs de la part baixa de l'esquena
Tipus de moviment: estirament estàtic, rotació externa dels malucs
6. Gambada lateral
Benefici: enforteix els glutis i els adductors i millora la mobilitat lateral dels malucs
Com es fa: posa't dempeus amb els peus separats a l'amplada dels malucs. Fes un pas cap a la dreta, flexiona el genoll dret i mantén la cama esquerra recta. Aguanta la postura durant 5 segons. Torna a la posició inicial i repeteix amb l'altre costat fins a arribar a fer 10 repeticions en total.
Músculs que es treballen: glutis, adductors, isquiotibials
Tipus de moviment: mobilitat lateral dels malucs, força dinàmica
Per què és important la mobilitat dels malucs?
El cos està dissenyat sobre un patró que alterna articulacions mòbils i estables. L'articulació dels malucs està pensada per ser mòbil, mentre que els genolls proporcionen estabilitat. Una mobilitat deficient dels malucs pot limitar la flexibilitat i l'amplitud de moviment. Quan els malucs perden mobilitat, el cos ho compensa desplaçant el moviment a un altre lloc.
"Si et falta mobilitat als malucs, el més probable és que la compensis amb les lumbars", explica Williams. Aquesta compensació pot provocar dolor lumbar.
La mobilitat reduïda dels malucs també pot provocar distensions musculars, patrons de moviment ineficients i debilitats que afecten les activitats quotidianes, com ara caminar, pujar escales i carregar la compra. Amb el temps, aquests desequilibris creen un efecte dòmino a tota la part inferior del cos.
Quin impacte té en l'esport?
Per als esportistes, la mobilitat és encara més important.
"Algunes activitats com l'entrenament amb pesos, el golf i els esports de camp requereixen canvis de direcció ràpids", afirma la Carol Mack, fisioterapeuta diplomada. "Una mobilitat limitada als malucs pot carregar massa altres articulacions com l'esquena o els genolls".
També pot afectar el rendiment en disminuir el rendiment de la carrera i augmentar el risc de lesions.
Com ajuden els estiraments a millorar la mobilitat dels malucs?
Els estiraments específics poden alliberar la tensió del voltant de l'articulació dels malucs i ajudar a recuperar tota la capacitat de moviment.
Millorar la mobilitat dels malucs amb exercicis i estiraments específics "pot alleujar la tensió i reduir qualsevol problema al teixit tou que pugui causar la falta de mobilitat de la zona", comenta Williams.
Enfortir la musculatura és igual d'important. Tenir uns glutis, uns isquiotibials i uns flexors dels malucs forts dona suport a l'articulació i ajuda a mantenir uns patrons de moviment equilibrats.
Els exercicis de mobilitat dels malucs es poden afegir durant un escalfament dinàmic, el refredament o a una rutina diària.
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Cada quant hauries de fer exercicis de mobilitat dels malucs?
Si vols millorar la mobilitat dels malucs, la constància és important. Si pots, acostuma't a fer exercicis i estiraments de malucs de tres a cinc vegades per setmana. Fins i tot les sessions curtes, d'entre 5 i 10 minuts, poden ajudar a mantenir l'amplitud de moviment i reduir-ne la rigidesa.
Si has mantingut la constància amb aquests exercicis i encara sents limitacions, considera treballar amb un fisioterapeuta que pugui identificar quin problema tens i oferir-te un pla personalitzat.
Preguntes freqüents: exercicis i estiraments per a la mobilitat dels malucs
Quant de temps es tarda a millorar la mobilitat dels malucs?
La majoria de les persones noten millores en la capacitat de moviment dels malucs en un termini de dues a quatre setmanes si practiquen exercicis específics de manera constant. Aquest termini pot variar depenent de factors com la flexibilitat actual, la freqüència de moviment i la tensió muscular. Fer exercicis de mobilitat de tres a cinc vegades per setmana sol permetre obtenir bons resultats. Fins i tot, algunes millores menys importants poden aparèixer abans, com ara poder fer esquats més fàcilment i sentir menys rigidesa.
Hauria de fer exercicis de malucs abans o després d'un entrenament?
Obtindràs beneficis diferents en funció de quan els facis. Abans d'un entrenament: els moviments dinàmics dels malucs (oscil·lacions de cames, rotacions controlades, gambades profundes) ajuden a escalfar els músculs, activar els estabilitzadors i preparar els malucs per al moviment. Després d'un entrenament: mantenir les postures més estona i els estiraments estàtics i ajuden a reduir la tensió, millorar la flexibilitat i afavorir la recuperació. A la majoria de persones els funciona fer una combinació de mobilitat dinàmica abans d'un entrenament i estiraments més profunds després.
La mobilitat deficient dels malucs pot causar mal a la zona lumbar?
Sí. Quan els malucs no es mouen de forma adequada, especialment en els flexors dels malucs, els glutis i els rotadors interns, la zona lumbar sovint ho compensa. Aquesta tensió addicional pot contribuir al mal d'esquena, a la reducció de l'estabilitat i a patrons de moviment poc eficients. Els entrenaments de malucs poden ajudar a distribuir la càrrega de manera més uniforme per la pelvis i la columna vertebral, i reduir la pressió a la regió lumbar.
L'entrenament de malucs és segur per a principiants?
I tant que sí. La majoria dels exercicis de malucs es poden adaptar a qualsevol nivell de condició física i són segurs per als principiants, sempre que els moviments siguin lents, controlats i no causin dolor. Comença amb moviments suaus, fes servir suports (blocs, parets o coixins) segons sigui necessari i evita forçar els estiraments profunds. Si tens lesions als malucs, genolls o a l'esquena, consulta un professional per triar els exercicis adequats.
Quins són els signes que determinen que els malucs no estan bé?
Els signes més habituals són: dificultat per fer una postura de genolls profunda, rigidesa quan t'asseus o t'aixeques, rotació interna o externa limitada, col·lapse del genoll en moviments com les gambades i rigidesa persistent en els flexors dels malucs o els glutis.
Els exercicis de malucs poden ajudar a millorar la tensió dels flexors dels malucs?
Sí. Molts exercicis de mobilitat estan destinats específicament als flexors dels malucs, ja que ajuden a reduir la rigidesa que sol aparèixer quan es passa molt de temps en posició asseguda. Els millors resultats s'aconsegueixen amb la combinació de l'enfortiment de musculatura (glutis, tors) amb estiraments (gambades, ponts amb suport, estiraments del psoas).
Com millora la mobilitat dels malucs el rendiment esportiu?
Enfortir els malucs permet una millor longitud de la gambada, uns esquats i aixecaments de pes mort més forts, uns salts més eficients i uns moviments de rotació més suaus. Els atletes sovint noten millores en la velocitat, la potència i l'estabilitat quan milloren la mobilitat dels malucs.
Quina diferència hi ha entre la mobilitat i la flexibilitat dels malucs?
La flexibilitat fa referència al punt fins el qual es pot estirar un múscul. La mobilitat fa referència a la capacitat de moviment que té l'articulació per moure's de manera controlada. Per tenir els malucs en bon estat, calen totes dues coses: mobilitat per a un moviment funcional i flexibilitat per a l'allargament i la comoditat muscular.