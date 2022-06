Quins avantatges té l'exercici per a la salut mental?

La confiança en un mateix es construeix a través de l'acció. Si et marques com a objectiu llevar-te a les 6 del matí cinc dies a la setmana per fer un entrenament matinal i el segon dia ja posposes l'alarma del despertador, et sentiràs malament amb tu mateix. L'exercici pot ser una eina per millorar la cura personal, ja que desenvolupa la confiança en tu mateix i en les teves capacitats.



Un assaig clínic publicat l'any 2016 a Neuropsychiatric Disease and Treatment va determinar que l'activitat física està directament relacionada amb l'autoestima i la percepció de la forma física i la imatge corporal. Curiosament, no es va trobar una relació clara amb l'índex de massa corporal (IMC).



Aquest fet demostra que no cal arribar a un pes determinat per obtenir els beneficis de l'exercici i l'activitat física. Qualsevol persona, independentment del seu nivell d'experiència, pot millorar l'autoestima i la confiança mitjançant l'exercici regular. Et farà sentir més feliç amb tu mateix, la qual cosa farà canviar la manera com habites al món.



No cal que corris una marató ni que aconsegueixis un nou rècord personal per sentir orgull i empoderament després d'entrenar-te. N'hi ha prou que et comprometis amb un programa d'exercici. Esforça't tant com puguis, persisteix. No cal res més.