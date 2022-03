Com pots rentar una gorra de beisbol

Tant si t'apassionen les gorres i en col·lecciones un munt amb estils diferents, com si només tens un model bàsic per al dia a dia, gairebé tothom té una gorra de beisbol a l'armari.

Les gorres de beisbol, a banda de ser molt populars, també són bastant versàtils. Per exemple, una gorra és l'accessori perfecte tant per protegir-te del sol com per dissimular el teu pentinat quan no portes el millor dels looks o per absorbir i evaporar la suor mentre camines. Encara que no vagis a practicar esport, córrer ni fer cap activitat a l'exterior, una gorra de beisbol pot completar qualsevol conjunt.

Per allargar al màxim la vida útil de les teves gorres de beisbol, dona un cop d'ull a aquests consells útils per mantenir-les netes i evitar les males olors.