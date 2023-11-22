Com pots rentar una gorra de beisbol

Tres maneres fàcils de rentar una gorra de beisbol
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A continuació t'expliquem tres mètodes senzills per mantenir les gorres de beisbol netes i impecables.
Tant si t'apassionen les gorres i en col·lecciones un munt amb estils diferents, com si només tens un model bàsic per al dia a dia, gairebé tothom té una gorra de beisbol a l'armari.
Les gorres de beisbol, a banda de ser molt populars, també són bastant versàtils. Per exemple, una gorra és l'accessori perfecte tant per protegir-te del sol com per dissimular el teu pentinat quan no portes el millor dels looks o per absorbir i evaporar la suor mentre camines. Encara que no vagis a practicar esport, córrer ni fer cap activitat a l'exterior, una gorra de beisbol pot completar qualsevol conjunt.
Per allargar al màxim la vida útil de les teves gorres de beisbol, dona un cop d'ull a aquests consells útils per mantenir-les netes i evitar les males olors.
Per què has de rentar la teva gorra de beisbol
Quan portes una peça de roba o un accessori molt de temps, és normal que s'embruti, sobretot si normalment t'entrenes amb una gorra de beisbol posada. Per rentar les taques de suor i la brutícia, tard o d'hora hauràs de netejar la gorra per complet, fins i tot la visera!
La bona notícia és que les gorres de beisbol són relativament fàcils de netejar. Et recomanem fer-ho cada poques setmanes.
Abans de rentar la gorra, dona un cop d'ull a la visera
Abans de netejar la gorra de beisbol, identifica el material de la visera. Si t'encanten els productes vintage, tingues en compte que, normalment, a les gorres fetes abans del 1983 s'utilitza el cartró per a la visera. Si no ho tens clar, dona un copet a la visera amb el dit. Si està feta de cartró, sonarà una mica buida.
Si rentes una gorra amb la visera de cartró, evita submergir-la en aigua, la humitat la farà malbé per sempre. Consell professional: per rentar gorres amb visera de cartró (normalment, les que es van fabricar abans dels 80), neteja només les taques.
La major part de les gorres de beisbol fabricades durant els últims anys solen tenir una inserció de plàstic a la visera. Això fa que durin una mica més i que es puguin rentar a màquina. Aquests models es poden rentar de moltes maneres, però et recomanem que llegeixis l'etiqueta, en primer lloc, per assegurar-te que no has de seguir instruccions especials. Aquest és el cas, sobretot, de les gorres fetes principalment de pell o ant.
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Tot seguit t'expliquem tres mètodes per rentar una gorra de beisbol de tela amb una inserció de plàstic a la visera.
Mètode 1: Renta la gorra a mà
Tot i que altres mètodes també funcionen, pot ser que la millor tècnica sigui simplement rentar la gorra de beisbol a mà. Així, t'assegures que el model no perdrà la forma ni el color amb el pas del temps.
El procés de netejar una gorra a mà és bastant fàcil, però necessitaràs invertir-hi una mica més de temps. T'expliquem què has de fer a continuació:
- Per començar, fes servir aigua freda sempre. Omple una pica neta o una galleda amb aigua freda i afegeix-hi una cullerada de detergent sense lleixiu.
- Fica la gorra a l'aigua, deixa que es mulli i treu-la per netejar les taques.
- Renta les taques visibles aplicant una solució de neteja sobre les zones brutes i fregant-les amb un raspall de dents. Pots utilitzar detergent, però, en funció del tipus de taca, pot ser que sigui una bona idea provar amb altres productes de neteja.
- Quan hagis acabat, torna a ficar la gorra a la galleda i deixa-la en remull durant unes hores. Passat la meitat del temps, dona un cop d'ull a la gorra per comprovar com avança el procés i, si cal, torna a netejar les taques.
- Quan la gorra ja no necessiti estar més en remull, esbandeix-la bé amb aigua temperada.
- Utilitza una tovallola per eliminar l'excés d'humitat. Ves amb compte de no alterar la forma de la gorra.
- Deixa-la eixugar a l'aire i fica una tovallola feta una bola a l'interior per mantenir la seva forma. Assegura't de col·locar la gorra en un lloc que es pugui mullar, perquè degotarà.
Mètode 2: Fica-la a la rentadora
Si no tens temps de netejar a mà les gorres de beisbol, pots rentar-les a la rentadora. No t'amoïnis, les gorres de beisbol es poden posar a la rentadora sense cap problema. Tanmateix, si et preocupa que els materials o els colors es desgastin, la neteja a mà sempre és l'opció més segura.
Com rentar una gorra de beisbol a la rentadora:
- Per protegir la gorra, fica-la dins d'una funda de coixí o d'una bossa de malla reutilitzable.
- Fes servir detergent sense lleixiu.
- Si vols posar més coses a la rentadora, limita la quantitat de roba que rentaràs amb la gorra.
- Tria un programa delicat amb aigua freda.
En comptes de posar la gorra a l'assecadora, deixa que s'assequi a l'aire. Les assecadores poden arribar a temperatures molt altes i fer que la gorra perdi la forma o s'encongeixi. També pots fer servir una tovallola feta una bola per mantenir la forma de la gorra mentre s'asseca a l'aire.
Mètode 3: Fica-la al rentaplats
Aquest mètode és millor per rentar diverses gorres de beisbol. Pots afegir-hi tantes gorres com càpiguen al compartiment superior. Assegura't que no hi ha cap plat al rentaplats.
Després de ficar les gorres al rentaplats:
- Omple el compartiment per al sabó com quan rentes els plats. Tanmateix, tingues en compte que és millor fer servir un detergent per a rentaplats que no tingui lleixiu ni productes químics forts.
- Si pots controlar la temperatura de l'aigua, renta les gorres a una temperatura baixa o tèbia. Triïs l'opció que triïs, fes servir un programa delicat.
- Selecciona una opció sense eixugada o d'eixugada a baixa intensitat.
La gorra continuarà una mica mullada quan surti del rentaplats. Deixa que s'assequi del tot a l'aire. Si et preocupa que la gorra perdi la forma al rentaplats, pots comprar un protector de gorres per a la rentadora per protegir tant la visera com la part superior.
El més important
Amb una bona neteja i deixant-la assecar a l'aire, la gorra de beisbol quedarà impecable triïs el mètode que triïs per rentar-la. El més important és que has de fer servir un detergent suau i aigua no massa calenta (aquestes instruccions són les mateixes que recomanem per rentar sabatilles). Segueix un d'aquests mètodes de manera regular i allargaràs la vida de les teves gorres de beisbol preferides.
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