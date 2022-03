Consells per treure taques de suor de les gorres

Per començar, comprova si la gorra té cap etiqueta amb instruccions de rentat.

Abans de posar-t'hi, frega una part de la gorra que no es vegi amb una mica de detergent o de llevataques en pols mesclat amb aigua. Si hi ha descoloració, fes servir només aigua per rentar-la.

Para-hi atenció especial quan rentis una gorra vintage. Per què? Perquè alguns models més vells tenen viseres de cartró en lloc de plàstic, com les d'ara. Normalment, les gorres fetes abans del 1983 tenen la visera de cartró. Si és el teu cas, no posis la gorra en remull, neteja'n només les taques per evitar que es faci malbé.