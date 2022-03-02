Consells per treure taques de suor de les gorres

T'expliquem com treure les taques de suor de les gorres
Cura dels productes
Segueix aquests consells per mantenir la visera neta i sense taques de suor.
Ets de les persones que es posen la gorra per anar al gimnàs o quedar amb amics? Aleshores segur que saps la quantitat de suor que s'hi pot acumular. La qüestió és: com pots treure les taques de suor de la gorra sense fer-la malbé?
Et donem una pista: és probable que la rentadora no sigui la millor solució en aquest cas.
Cal evitar netejar les gorres a la rentadora?
Potser et tempta la idea de ficar la gorra tacada de suor a la rentadora amb la resta de la roba d'entrenament bruta, però alguns experts recomanen no fer-ho.
Per exemple, la marca fabricant de rentadores Whirlpool suggereix rentar les gorres a mà en comptes de fer servir la rentadora. Així, evites que es dobleguin i s'acabi danyant l'estructura.
Tot i això, Maytag, una altra marca fabricant de rentadores, diu que tot depèn del tipus de gorra. Per exemple, les gorres de cotó, combinació de cotó, teixit acrílic o malla probablement seran prou resistents per sobreviure la rentadora, especialment si fas servir un mode delicat amb aigua freda.
Consell professional: assegura't de comprovar l'etiqueta de la gorra per conèixer-ne les instruccions de cura. Si optes per netejar la gorra a la rentadora, segueix les instruccions següents:
Comprova si la gorra té etiqueta amb instruccions de rentat. Sempre és millor seguir-les.
Fes una pasta de neteja. En un bol petit, mescla mitja tassa de bicarbonat, una cullerada de sal i una cullerada de peròxid d'hidrogen.
Prova la pasta en una part de la gorra que no es vegi.
Si veus que no hi ha cap problema, aplica la pasta amb compte a la part interior de la gorra amb un raspall suau. Centra't en la cinta absorbent.
Deixa que la pasta actuï durant uns 20 minuts.
Si pots, submergeix la gorra en aigua freda i neta per treure la pasta. Si no, renta la pasta amb una tovallola humida.
Deixa que la gorra s'assequi a l'aire. Pots posar-la en un bol cap per avall o un objecte semblant perquè recuperi la forma original.
Com pots rentar les gorres a mà
Per començar, comprova si la gorra té cap etiqueta amb instruccions de rentat.
Abans de posar-t'hi, frega una part de la gorra que no es vegi amb una mica de detergent o de llevataques en pols mesclat amb aigua. Si hi ha descoloració, fes servir només aigua per rentar-la.
Para-hi atenció especial quan rentis una gorra vintage. Per què? Perquè alguns models més vells tenen viseres de cartró en lloc de plàstic, com les d'ara. Normalment, les gorres fetes abans del 1983 tenen la visera de cartró. Si és el teu cas, no posis la gorra en remull, neteja'n només les taques per evitar que es faci malbé.
Com pots rentar la suor de les gorres
Si ja saps que pot utilitzar més productes a part d'aigua per fer neta la teva gorra, segueix els passos següents:
Omple la pica o una galleda amb aigua freda o calenta. Després, afegeix-hi un parell de gotes de detergent per a la roba o una cullerada de llevataques en pols. Si pots, evita utilitzar detergent amb lleixiu o components semblants per mantenir el color intacte.
Posa la gorra en remull a l'aigua durant uns 15 minuts.
Esbandeix la gorra amb aigua freda o calenta.
Utilitza una tovallola per eixugar amb compte la gorra.
Torna a donar-li forma. Col·loca la gorra sobre una llauna de cafè, un bol petit cap per avall o un altre objecte que s'assembli a la forma del cap.
Deixa que la gorra s'assequi del tot.
Ves amb compte especialment en rentar les gorres de beisbol de llana, perquè és un material delicat que pot perdre la forma fàcilment. Per rentar les gorres de llana, utilitza un detergent suau específic per a llana, dilueix-lo en aigua i frega la gorra amb suavitat.
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Com pots treure les taques de suor difícils de les gorres
Posem per cas que no has rentat la teva gorra després d'uns quants entrenaments intensos. Què cal fer?
Neteja només les taques a les zones més brutes amb més detergent dissolt en aigua.
Frega les taques amb un raspall de dents o d'altre tipus que sigui petit.
Deixa la gorra en remull durant unes hores i comprova de tant en tant si cal tornar a fregar alguna part. Després, esbandeix-la amb aigua freda o calenta i eixuga-la amb una tovallola.
Col·loca-la sobre un objecte que tingui forma de cap o posa-te-la per donar-li forma fins que s'assequi bé.
Per treure les taques de suor més difícils de la cinta interior, frega-les amb xampú per dissoldre l'oli produït pel cos.
Com pots evitar les taques de suor a les gorres
Si vols minimitzar la rutina de neteja de la teva gorra, pots emprar un producte antitaques.
Per netejar-la una mica, escampa bicarbonat a l'interior i deixa'l actuar durant uns minuts. Neteja el bicarbonat abans de posar-te la gorra per anar al gimnàs, a entrenar-te o on sigui.
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