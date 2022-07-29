Es poden posar les sabatilles a la rentadora? T'expliquem com pots rentar les teves Nike

Es poden posar les sabatilles a la rentadora? T'expliquem quina és la millor manera de rentar les teves Nike
Cura dels productes
Per mantenir la qualitat de les sabatilles, t'expliquem la millor forma de rentar-les.
Si t'encanta veure unes sabatilles noves, però també t'interessa que les teves sabatilles preferides durin molt de temps, és important que les rentis sovint (i correctament, per evitar que es facin malbé). Aquí tens els millors mètodes per netejar unes sabatilles.
Es poden posar les sabatilles a la rentadora?
En primer lloc, has de saber que Nike no recomana rentar les sabatilles a la rentadora. Rentar-les a mà (i fer-ho com cal) és la millor manera d'evitar que es puguin fer malbé. A més, si poses objectes voluminosos a la rentadora, com ara unes sabatilles, podries danyar-la.
La millor manera de rentar unes sabatilles sense fer-les malbé és raspallar-les aplicant-hi una solució de neteja suau i deixar que s'assequin a l'aire lliure. Quan es netegen certs materials, com l'ant, cal fer-ho amb molta cura.
Materials de les sabatilles: el que has de saber abans de rentar-les
Les sabatilles confeccionades amb cotó, nylon, lona o polièster se solen poder rentar a mà amb una solució de neteja suau.
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Quan rentis sabatilles fetes amb materials delicats, com ara pell o ant, fes-ho amb molta cura. En el cas de les sabatilles de pell, pots fer servir una esponja de neteja o un producte condicionador per a pell que tinguis a casa per treure les taques. Frega les sabatilles suaument per no fer malbé la pell.
Com que l'ant és un teixit delicat que absorbeix la humitat i es taca fàcilment, et recomanem que hi apliquis un producte protector per a ant per evitar les taques.
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Com s'han de preparar les taques d'unes sabatilles abans de rentar-les
Per tractar les taques de les sabatilles abans de rentar-les, pots preparar una solució casolana: barreja mitja tassa d'aigua i una cullerada sopera de bicarbonat. Si tens vinagre blanc, també pots barrejar un quart de tassa d'aigua, un quart de tassa de vinagre i una cullerada sopera de bicarbonat.
Mulla els brins d'un raspall de dents net i fica'ls al bicarbonat. Frega suaument la solució per la taca, deixa passar 10 o 15 minuts i passa-hi un drap o una tovallola de microfibra nets i humits.
Consell: pots tractar les taques de la roba seguint el mateix mètode.
Si els patrons inferiors de les teves sabatilles de tennis tenen fang, graveta o altres partícules incrustats en cavitats que són difícils d'abastar, necessitaràs un raspall de brins suaus, un detergent poc intens i aigua calenta per eliminar la brutícia. Després, esbandeix-les.
Preguntes freqüents
Es poden posar les sabatilles a la rentadora?
Nike no recomana rentar les sabatilles a la rentadora. La millor manera de rentar unes sabatilles sense fer-les malbé és raspallar-les aplicant-hi una solució de neteja suau i deixar que s'assequin a l'aire lliure. Si vols rentar unes sabatilles d'ant, cal que ho facis amb molta cura.
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Es poden posar les sabatilles a l'assecadora?
La calor de l'assecadora pot fer malbé les sabatilles, de manera que et recomanem deixar-les assecar a l'aire lliure.
Text: Claire Tak