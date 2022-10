3 carències de vitamines i minerals que podrien allunyar-te del teu entrenament

La vitamina B12 es troba de manera natural en molts aliments i fins i tot s'afegeix a d'altres durant el processament. Les millors fonts de vitamina B12 són els productes d'origen animal com el iogurt i el formatge, el marisc, la vedella, els ous i alguns tipus d'aviram. Alguns aliments d'origen vegetal contenen vitamina B12 addicional, com el llevat nutricional i els cereals d'esmorzar; això no obstant, les persones vegetarianes i veganes tenen un risc més alt de patir de falta de vitamina B12. Segons l'organització Institute of Medicine, la quantitat recomanada de vitamina B12 per a adults de 19 anys o més (excepte en cas d'embaràs o períodes de lactància) és de 2,4 micrograms per dia.

La vitamina B12 és crucial per a moltes reaccions del cos, però té un paper molt important pel que fa a l'energia, ja que afavoreix la salut del sistema nerviós i la formació de glòbuls vermells. Els glòbuls vermells sans són essencials per transportar l'oxigen pel cos. Sense glòbuls vermells ben desenvolupats, els músculs i els teixits no rebran l'oxigen que necessiten per ajudar-te amb l'entrenament. A més, si tens menys motivació per posar-te en marxa, això podria ser degut parcialment a una falta de vitamina B12, ja que s'ha relacionat un nivell baix d'aquesta vitamina amb un risc més alt de depressió.