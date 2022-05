Com afecta l'exercici al sistema immunitari

L'estrès oxidatiu és un fenomen que es produeix al cos quan hi ha un desequilibri d'antioxidants i molècules conegudes com a radicals lliures. Tot i que és un subproducte natural de processos biològics del cos, com ara la respiració, la digestió dels aliments i fins i tot l'exercici, l'exposició crònica a nivells elevats d'estrès oxidatiu pot resultar perjudicial.

De fet, està associat a problemes de salut com la diabetis, malalties cardiovasculars i el càncer. Això és degut al fet que l'acumulació de massa radicals lliures al cos sense prou antioxidants per regular-los pot causar danys a les cèl·lules i als teixits, i això pot derivar en malalties, segons afirma un article de revisió de Frontiers in Physiology.

Segons Heffron, tot i que l'exercici pot ser una de les causes de l'estrès oxidatiu, també pot enfortir la capacitat antioxidant de l'organisme per fer front als efectes negatius de l'estrès oxidatiu de qualsevol font, no només de l'entrenament. S'ha d'entendre com un sistema de controls i equilibris.

"L'activitat física, tant si està programada com si es tracta d'un entrenament estructurat o d'un moviment corporal que es produeix amb l'activitat diària, pot alleujar els efectes negatius causats pels radicals lliures", explica Zaslow.

A més, afegeix que l'exercici moderat pot ajudar a prevenir l'estrès oxidatiu i a protegir contra les malalties amb inflamació lleu, com ara l'ateroesclerosi, que és l'acumulació de plaques a les artèries del cor.

Una revisió publicada el 2013 a Clinics afirma que l'exercici també està associat amb una incidència menor d'algunes malalties cròniques relacionades amb l'edat, com ara les malalties cardíaques, la diabetis de tipus 2 i alguns càncers. A més, segons una revisió publicada a Frontiers in Physiology l'any 2019, l'entrenament de força és tan efectiu com l'exercici aeròbic a l'hora de reduir el risc de patir malalties cròniques en adults de més edat. Raó de més per apostar pels exercicis amb pesos.

Per cert, l'exercici d'intensitat moderada és molt diferent per a cada persona i depèn de la condició física individual. Segons Cleveland Clinic, per a la majoria de les persones significa qualsevol tipus d'exercici que elevi el ritme cardíac entre un 50 i un 60 % respecte del ritme en repòs.

Si no tens clar quina mena d'exercici fer o quant, la millor opció és consultar-ho amb un metge o metgessa per determinar quina rutina s'adapta millor a les teves necessitats.