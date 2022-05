Prendre una dutxa freda després de l'entrenament té algun avantatge?

Si vols substituir una immersió en aigua freda, com ara un bany de gel, per una dutxa d'aigua freda, malauradament no són el mateix. Mendez destaca que no només la temperatura d'ambdós mètodes és dràsticament diferent, sinó que, en dutxar-te, l'aigua no colpeja tot el cos alhora.

"Amb una dutxa freda, el cos no està mai completament submergit en l'aigua, la qual cosa dificulta gaudir de tots els efectes de la baixa temperatura", afegeix Mendez.

Un article al Journal of Physiology publicat en 2017 destaca que la immersió en aigua freda no té cap impacte en la resposta a l'estrès inflamatori després de l'exercici. Aquesta no va ser la primera investigació que va desacreditar aquesta pràctica tan comuna. De fet, un estudi del 2007 es va qüestionar la validesa de l'ús d'un bany de gel per prevenir el cruiximent muscular.

"A nivell molt bàsic, l'aigua freda provoca la vasoconstricció, l'estrenyiment dels vasos sanguinis, mentre que l'aigua calenta provoca la vasodilatació, un increment de la mida dels vasos", explica Jow. "Tot i que es creu que aplicar gel després d'una lesió o un exercici ajuda a la recuperació, en realitat pot succeir el contrari. En la investigació basada en l'exercici que se centra en l'efecte sobre els músculs, les articulacions i els nervis, hi ha diferents teories, com ara que l'aplicació directa de calor després d'un entrenament pot empitjorar potencialment el dany i la ruptura cel·lulars".

Si, tot i això, encara vols utilitzar la immersió en aigua freda en la teva rutina, Sten Stray-Gundersen, assessor de rendiment i fisiòleg de l'exercici al ROI Physical Therapy and Sports Performance d'Austin (Texas), no recomana fer-ho immediatament després de l'entrenament. Stray-Gundersen afirma que la immersió en aigua freda pot inhibir la síntesi de la proteïna muscular, de manera que si el creixement dels músculs és una prioritat, s'ha de reservar l'estrès del fred per a abans de l'entrenament o per a quatre hores després com a mínim.

Per contextualitzar, la síntesi de proteïnes musculars es dona quan el cos produeix proteïna per reparar els músculs danyats per l'entrenament de resistència o força. Per tant, si la immersió en aigua freda pot prevenir que es produeixi aquest procés vital, això podria dificultar tant la recuperació com el rendiment esportiu.

Si la immersió en aigua freda no és tan beneficiosa com es creia abans, és correcte reemplaçar el bany de gel per la dutxa d'aigua freda? Tot i que no és tan incòmode, les investigacions sobre les dutxes fredes i la recuperació també són una mica contradictòries.