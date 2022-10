Guia sobre les gambades laterals: beneficis, tècnica i variacions que pots provar

No cal que hi afegeixis pesos, però Ocho ho considera "un avantatge".

"Afegir pes a l'exercici no només li dona un nivell més avançat, sinó que també facilita la sobrecàrrega progressiva", comenta. La sobrecàrrega progressiva és l'augment gradual de tensió als músculs i als ossos per tal d'enfortir-los.

Incorporar manuelles o altres pesos "afegeix més tensió als músculs i, a la llarga, fa que siguin més forts", explica Matheny. "L'únic que cal tenir en compte és que no és qüestió d'afegir tant de pes com sigui possible a l'exercici, i aquí és on falla la gent. Les manuelles o els pesos haurien de servir més com a accessori o complement, i no com a eina per augmentar al màxim la musculatura".