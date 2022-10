5 avantatges de jugar a bàsquet, segons els experts

És possible que aquest sigui un dels avantatges menys evidents del bàsquet. Eaton explica que, com que és un esport d'equip, requereix que els jugadors es comuniquin entre si i, sovint, sense paraules. Això és el que demostra un estudi del 2010 en què es va observar com cada membre de l'equip canviava contínuament la persona amb què es comunicava durant el partit. La major part d'aquesta comunicació no era verbal, sinó mitjançant passades de la pilota i senyals visuals mentre jugaven. Fora de la pista, la comunicació no verbal es fa servir en tots els àmbits de la vida, tant a la feina com a les relacions interpersonals. Tot i que les conclusions de les investigacions són variades, un estudi publicat a l'edició del 2018 de The Hearing Journal calcula que almenys un 70 % de tota la comunicació és no verbal, una xifra que augmenta més enllà de l'àmbit esportiu.

Hi ha altres habilitats que es desenvolupen a la pista i que estan presents al dia a dia. El bàsquet, a més de millorar les habilitats de comunicació bàsiques, també té un impacte positiu en la coordinació mental. Un estudi del 2015 assenyala que els jugadors han d'adaptar-se constantment al partit i canviar de manera cognitiva la seva coordinació física per seguir el ritme. Els experts en psicologia suggereixen que la capacitat d'adaptació s'adquireix quan el nivell de satisfacció vital és alt, sobretot quan es combina amb un gran suport social, com ara quan els amics t'animen quan trobes feina.

Text d'Ashley Lauretta