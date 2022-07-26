5 avantatges de jugar a bàsquet, segons els experts

Cinc avantatges de jugar a bàsquet, segons els experts
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Els avantatges de jugar a bàsquet van més enllà de les pistes. T'expliquem tot allò que et pot oferir aquest esport.
El bàsquet té fans i jugadors de tota mena molt lleials arreu del món. Independentment de com t'agradi gaudir-ne, sigui analitzant vídeos de partits amb amics o jugant els caps de setmana, el bàsquet atreu l'atenció de tothom per les seves exigències quant a resistència, tècnica i pensament ràpid.
T'expliquem uns quants motius pels quals et pot interessar provar el bàsquet i per què tanta gent el troba apassionant.
Cinc avantatges de jugar a bàsquet
1.El bàsquet et pot ajudar a desenvolupar habilitats motrius bàsiques.
Les habilitats motrius bàsiques, és a dir, els fonaments de qualsevol activitat física, són claus per mantenir una vida activa a qualsevol edat. Les habilitats motrius bàsiques es poden dividir en tres grups: locomotores, com córrer o saltar; de control d'objectes, com les recepcions i els llançaments, i d'estabilitat, com l'equilibri o els girs.
"Aquest tipus d'habilitats, com ara fer esprints, salts verticals i llançaments per sobre del cap, són essencials per al moviment físic", explica el Dr. Koco Eaton, cirurgià ortopèdic, fundador d'Eaton Orthopaedics i exjugador de bàsquet que va jugar tres temporades a la lliga professional de Veneçuela. "El bàsquet millora la velocitat, l'agilitat, la força, la potència i la resistència. També s'ha demostrat que augmenta la flexibilitat i la coordinació motora, de manera que aquest esport està especialment enfocat a millorar les habilitats motrius bàsiques que, segons els estudis, afavoreixen la salut".
Un estudi del 2012 suggereix que els petits exercicis de bàsquet, com ara els de control de la pilota, les passades de pit o les safates, poden millorar considerablement les habilitats motrius bàsiques dels nens i nenes d'entre set i 10 anys. Normalment, aquestes habilitats es desenvolupen entre els tres i els 10 anys.
Marco Lopez, doctor en fisioteràpia, especialista certificat d'entrenament de força i condicionament i fisioterapeuta i cofundador de The Basketball Doctors, afirma que el bàsquet "combina esprints, canvis de direcció i salts", cosa que no sol ocórrer en altres esports.
2.Pot tenir un efecte positiu en la densitat mineral òssia.
En un estudi del 2020 en què es van comparar jugadors de bàsquet amb atletes de natació, futbol i voleibol, es va demostrar que els que feien bàsquet tenien nivells més alts de densitat mineral òssia. Un estudi del 2018 va arribar a conclusions semblants: jugar a bàsquet a llarg termini pot tenir un efecte positiu en la densitat mineral òssia de les cames.
"El bàsquet és un dels millors esports per a la densitat òssia", afirma Lopez. "Com ja sabem, a mesura que envellim, comencem a perdre densitat òssia, però en podem alentir la pèrdua si enfortim els ossos saltant, corrent i aixecant pes, i el bàsquet inclou gairebé tots aquests moviments".
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Les investigacions també suggereixen que els exercicis d'alt impacte amb pes, com ara saltar, ballar o fer senderisme, combinats amb entrenaments de força o activitats de resistència, com ara els esquats, el pes mort o els rulls de barra, poden tenir un efecte positiu en la salut òssia. Tanmateix, s'assenyala que els entrenaments de resistència poden ser l'opció més efectiva per a la densitat mineral òssia.
3.És un tipus d'entrenament d'intensitat variada.
Tal com es comenta en la introducció d'un estudi de 2021 al Frontiers in Psychology, un partit de bàsquet normal inclou períodes d'exercici d'intensitat baixa i alta. Per exemple, és possible que en un minut passis d'esprintar cap a la cistella amb la pilota a fer fúting. Una de les maneres més senzilles d'augmentar la intensitat d'un partit de bàsquet és jugar per tota la pista.
Un estudi del 2012 va demostrar que els partits en què es feia servir tota la pista augmentaven la resposta de la freqüència cardíaca, però això no implica que jugar a mitja pista no tingui beneficis. De fet, un estudi del 2018 suggereix que jugar a bàsquet millora la salut, sigui fent servir tota la pista o només mitja.
"Tot i que jugar a bàsquet per tota la pista ofereix més beneficis que fer-ho a mitja pista, l'estudi va demostrar que jugar a mitja pista també era positiu per a la salut dels participants", comenta Eaton. "Es van tenir en compte els efectes en la pressió arterial, la composició corporal, la salut cardiovascular i el consum d'oxigen màxim. Van descobrir que els partits a mitja pista aportaven grans beneficis, però que els participants que jugaven per tota la pista en gaudien d'encara més".
4.El bàsquet permet que els nens i les nenes facin exercici des de ben petits, cosa que poden mantenir quan es fan grans.
Segons afirma Eaton, el benefici més important del bàsquet és l'augment de l'activitat que continua en l'edat adulta.
Un estudi del 2018 va mostrar que el 74 % dels nens i adolescents dels EUA afirmava que el motiu principal pel qual jugaven a bàsquet era passar-s'ho bé. A més, una investigació ha conclòs que les persones que han sigut actives físicament durant la infantesa tenen més probabilitats de continuar fent exercici en l'edat adulta que les persones que han sigut més sedentàries. De fet, segons el Consell Presidencial sobre la Ciència de la Nutrició, l'Esport i el Fitnes dels EUA, el 73 % de les persones adultes que practiquen algun esport també l'havien practicat a la infantesa.
5.El bàsquet pot millorar les habilitats comunicatives mitjançant l'esperit d'equip.
És possible que aquest sigui un dels avantatges menys evidents del bàsquet. Eaton explica que, com que és un esport d'equip, requereix que els jugadors es comuniquin entre si i, sovint, sense paraules. Això és el que demostra un estudi del 2010 en què es va observar com cada membre de l'equip canviava contínuament la persona amb què es comunicava durant el partit. La major part d'aquesta comunicació no era verbal, sinó mitjançant passades de la pilota i senyals visuals mentre jugaven. Fora de la pista, la comunicació no verbal es fa servir en tots els àmbits de la vida, tant a la feina com a les relacions interpersonals. Tot i que les conclusions de les investigacions són variades, un estudi publicat a l'edició del 2018 de The Hearing Journal calcula que almenys un 70 % de tota la comunicació és no verbal, una xifra que augmenta més enllà de l'àmbit esportiu.
Hi ha altres habilitats que es desenvolupen a la pista i que estan presents al dia a dia. El bàsquet, a més de millorar les habilitats de comunicació bàsiques, també té un impacte positiu en la coordinació mental. Un estudi del 2015 assenyala que els jugadors han d'adaptar-se constantment al partit i canviar de manera cognitiva la seva coordinació física per seguir el ritme. Els experts en psicologia suggereixen que la capacitat d'adaptació s'adquireix quan el nivell de satisfacció vital és alt, sobretot quan es combina amb un gran suport social, com ara quan els amics t'animen quan trobes feina.
Text d'Ashley Lauretta