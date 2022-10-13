Exercicis de driblatge que pots practicar abans de jugar a bàsquet
Esports i activitat
Els entrenadors de bàsquet t'expliquen com pots millorar els driblatges.
El bàsquet és un esport en què intervenen moltes habilitats. Aprendre cada moviment bàsic, des de la passada fins al llançament, et pot ajudar a jugar millor. Pel que fa a les habilitats fonamentals, el driblatge és bàsic per moure's correctament per la pista.
"El driblatge és l'element més important del bàsquet", afirma Oz Martin, president i fundador de Legacy Youth Sports. "Cal pensar que, en algun moment del partit, tindrem la pilota a les mans. La base del bàsquet comença al driblatge".
Per aquest motiu, els exercicis de driblatge són molt importants, sobretot per als nous jugadors. Ashleigh Edwards, cofundadora i treballadora d'Iconic Sport Performance (un centre d'entrenament de bàsquet), creu que el driblatge és "importantíssim i necessari si volem que l'equip jugui bé en general". Pensa que és tan crucial que afirma que "s'hauria d'aprendre a fer driblatges abans que llançaments".
Els exercicis de driblatge "poden ajudar a millorar el control de la pilota, la coordinació ma-ull i l'agilitat", explica Matt Wilson, entrenador d'alt rendiment esportiu. Afegeix que aquest tipus d'exercici també pot ajudar a controlar la pilota amb més tranquil·litat i, al capdavall, a trepitjar la pista amb més confiança.
Martin creu que el driblatge és una habilitat que es pot desenvolupar constantment, i destaca que fins i tot els jugadors professionals ho fan amb freqüència.
Evidentment, si no saps fer driblatges, és molt probable que no coneguis els exercicis de driblatge que et poden ajudar a jugar a bàsquet millor. Tant si tot just comences a jugar a bàsquet com si vols millorar la tècnica, els experts recomanen fer aquests exercicis de driblatge per jugar millor.
Com es fan els driblatges
Abans de començar a entrenar-se, convé repassar els conceptes bàsics. Martin diu que, tot i que durant els driblatges es fan servir les mans, és important saber que "no es fan amb el palmell, sinó amb els dits".
Per fer un driblatge, Martin recomana el següent:
- No abaixar la mirada i controlar el partit.
- Estirar el braç cap avall i fer servir els dits per empènyer la pilota cap a terra.
- Agafar la pilota amb els dits quan reboti cap amunt i flexionar el braç a l'altura del colze. I repetir.
Martin explica que, normalment, el millor és evitar que la pilota reboti fins més amunt del maluc.
Amb quina freqüència cal fer exercicis de driblatge
Edwards recomana tenir constància. Explica que fer driblatges durant 10 minuts al dia pot marcar una gran diferència en el joc. "L'objectiu és millorar el toc, el control de la pilota i, en general, com s'agafa, a més de la confiança a la pista", afegeix.
Martin proposa fer driblatges "sempre que es pugui". Com a mínim, recomana fer aquest tipus d'exercici tres dies a la setmana en sessions de 30 minuts.
Propostes d'exercicis de driblatge
Normalment, per fer exercicis de driblatge cal tenir una pilota de bàsquet. També s'hi poden afegir cons o objectes que es puguin superar girant. Els experts recomanen començar amb increments de 30 segons i anar apujant el nivell fins a arribar a minuts.
- Driblatge en postura asseguda: Martin proposa seure en una cadira o banc i fer-hi driblatges per concentrar-se en el moviment de les mans sense pensar ni en les cames ni els peus. "Comença acostumant-te al ritme de la pilota quan puja i baixa", recomana. "Després, pots aixecar-te".
- Driblatge dempeus: quan ja dominis els driblatges en postura asseguda, Martin proposa que ho provis dempeus.
- Driblatge caminant: ja domines els driblatges en posició asseguda i dempeus? Martin proposa que comencis a fer-ho tot caminant i, després, mentre corres. Tingues en compte que, segons les regles del bàsquet, has de fer botar o driblar la pilota amb una mà mentre mous tots dos peus. Si deixes de driblar o toques la pilota amb les dues mans, només podràs moure un peu.
- Ziga-zagues entre els cons: quan ja dominis els driblatges dempeus, Martin proposa que col·loquis cons en una línia o sense cap forma concreta i que provis de fer-hi ziga-zagues "per acostumar-te al moviment lateral". Segons Martin, això permet recrear els canvis de direcció que s'han de fer per driblar els oponents durant un partit.
- Driblatge no dominant: els qui tenen experiència fent driblatges poden canviar de mà mentre juguen. Martin recomana fer driblatges amb la mà no dominant per desenvolupar aquesta habilitat. "No abaixar la mirada és molt important", aconsella. Explica que és una habilitat que permet controlar el partit, fer jugades millors i passar la pilota amb més precisió.
- Entre les cames: Martin creu que poder fer driblatges còmodament entre les cames és un altre recurs per evitar els defensors. Això vol dir que, si estàs fent un driblatge i els oponents proven de prendre't la pilota, podràs fer-lo entre les cames i canviar de direcció per superar-los. Ens explica que, per exemple, pots col·locar-te amb un peu davant de l'altre i els genolls flexionats mentre fas passar la pilota entre les cames amb un moviment en V. Per practicar aquesta habilitat, passa la pilota d'una mà a l'altra.
- Driblatges amb escala: els driblatges amb escala ajuden a reforçar l'agilitat, una habilitat necessària per moure's entre els oponents, segons Wilson. Comença col·locant una escala de corda a terra. Si no en tens cap, dibuixa una corda amb guix. Després, practica els driblatges amb un bot en cada quadrat de l'escala i mou-te cap amunt i cap avall durant un minut. Si vols més varietat, pots començar amb un moviment lateral i, després, fer driblatges cap endins i cap enfora mentre et mous.
- Bots fins a la butxaca: Concentra't en fer driblatges amb la màxima intensitat que puguis aconseguir, sense que la pilota t'arribi més amunt de les butxaques (si no en tens, a l'altura que creguis que serien). Martin explica que aquest exercici reforça el control de la pilota i la força en general. Edwards proposa fer sessions de 50 repeticions.
- Exercicis de força: aquesta habilitat ajuda a entendre millor el control de la pilota i els canvis de direcció durant els partits. Col·locat amb les cames lleugerament flexionades i empeny i estira la pilota mentre canvies de costat del cos amb la mateixa mà per, segons Edwards, "reforçar la manipulació durant els driblatges". Pots fer-ho damunt d'una línia per assegurar-te que mantens la postura i la llibertat de moviment. Proposa 30 segons d'activitat i 30 de descans en 3 rondes.
- Recuperació del control: durant els partits, hi haurà moltes situacions en què la pilota reboti sense control i l'hagis de controlar mentre fas un driblatge. Per això, si creus que el teu nivell no és l'ideal, Martin recomana que practiquis la recuperació del control amb la pilota. "Quan recuperis una pilota, l'has de poder controlar", explica. Per exemple, pots provar de fer rebotar la pilota sense control en una paret i mirar de controlar-la per aconseguir un ritme i una velocitat de driblatge adequats, o bé demanar als amics que et passin la pilota quan no estigui ben controlada.
Text: Korin Miller