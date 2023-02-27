Com pots fer tirs lliures, segons entrenadors i jugadors professionals de bàsquet

Guia per aprendre a fer tirs lliures, segons entrenadors i jugadors professionals de bàsquet
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Dominar aquest llançament tan important pot significar la victòria al teu equip.
Un tir lliure ofereix una oportunitat única de fer un punt durant un partit de bàsquet, sense que l'altre equip hi pugui interferir. És per això que sovint rebem tanta pressió per part dels entrenadors, companys d'equip i aficionats per encertar aquest llançament sempre que en tinguem ocasió.
Els tirs lliures són com punts de regal per al teu equip, explica Jamie Hagiya, exjugadora de bàsquet de la University of Southern California. A més, molts partits es decideixen pels tirs lliures.
"Quan s'acosta el final d'un partit i el marcador comença a estar molt igualat, els tirs lliures són importants per guanyar o empatar i anar a la pròrroga", explica Matt Beeuwsaert (coach Beez), un exjugador professional de bàsquet que fa d'entrenador a Los Angeles, Califòrnia. En resum, perfeccionar la teva tècnica de tir lliure té la seva recompensa.
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A continuació, jugadors professionals i entrenadors de bàsquet t'ofereixen consells perquè encertis cada llançament.
Introducció a la tècnica de tir lliure
No hi ha una única manera de llançar un tir lliure, explica David Nurse, un exjugador de bàsquet universitari. "Cada jugador o jugadora té el seu propi ritme".
Hi ha jugadors que fan uns quants driblatges amb la pilota abans de col·locar-se per fer el tir, altres fan girar la pilota amb les mans, i alguns fan totes dues coses. Alguns jugadors col·loquen els dos peus de manera que els malucs quedin encarats cap a la cistella, mentre que d'altres només alineen el peu del mateix costat que la seva mà dominant amb la cistella, explica Hagiya.
"Sempre que llancis la pilota a temps i no travessis la línia de tirs lliures en fer-ho, pots fer el llançament com vulguis", diu l'exjugadora.
Malgrat tot, hi ha uns quants elements bàsics a tenir en compte per llançar un bon tir lliure.
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Com llançar un tir lliure
1.Relaxa les espatlles i les mans
L'objectiu és permetre la rotació de la pilota a l'hora de fer el llançament. Aquesta rotació fa que hi hagi més possibilitats que la pilota boti al voltant de la cistella i hi caigui a dins, explica Beeuwsaert. Tanmateix, no aconseguiràs aquesta rotació si estàs en tensió a l'hora de fer el llançament.
"Si hi ha tensió, la pilota no et rodarà per les mans com ho hauria de fer en el moment del llançament", adverteix Beeuwsaert.
Intenta mantenir les espatlles i les mans tan relaxades i actives com sigui possible cada vegada que estiguis a punt de llançar un tir lliure. Continua llegint per obtenir consells sobre com fer-ho correctament.
2.Fes servir la potència de les cames
La potència de cada llançament ha de venir de les cames, explica Beeuwsaert.
Mantén els peus plans, o només el teu peu dominant si prefereixes fer el llançament amb una cama avançada, per preparar-te. Després, flexiona els genolls, impulsa't amb els talons i llança la pilota en un moviment fluid, mantenint les espatlles i les mans relaxades. Assegura't de mantenir la part davantera dels peus a terra.
"No cal saltar. Si ho fas, podries caure cap endavant i travessar la línia de tirs lliures abans que la pilota arribi a la cistella, i això és falta", explica Beeuwsaert.
En altres paraules, si passa això el teu llançament no comptarà. Mantén la part davantera del peu a terra mentre agafes impuls i enlaires els talons.
3.Concentra't en mantenir l'equilibri
Un dels errors més greus que Beeuwsaert veu cometre a alguns jugadors quan llancen tirs lliures és deixar que el seu cos es balancegi cap endavant quan es preparen per fer el llançament, i això suposa un perill de caure cap endavant, cap enrere o cap al costat.
Aquest moviment fa que els jugadors perdin l'equilibri, de manera que quan estenen el braç per fer el llançament, la pilota pot anar en qualsevol direcció en comptes d'anar recta.
"Com més equilibri tinguis, més recta mantindràs la pilota a l'hora de fer un tir lliure", explica Beeuwsaert.
Per mantenir l'equilibri recomana que t'imaginis que ets dins d'un tub estret quan fas el llançament. Imagina't que només et pots moure cap amunt dins del tub, i no endavant, enrere o de costat.
4.Controla bé la pilota
El control de la pilota a l'hora de preparar-te per llançar un tir lliure pot determinar si l'encertaràs o no.
Quan et preparis per llançar un tir lliure, agafa la pilota amb la mà dominant de manera que les línies de la pilota et quedin perpendiculars als dits. Posa l'altra mà (la mà no dominant) al costat de la pilota. "Imagina't que fas una 'T' amb els polzes", recomana Hagiya.
Després, porta la pilota fins a la posició de llançament, és a dir, el punt on els jugadors posen la pilota abans de fer un tir lliure, i agafa la pilota davant del teu cos amb el colze flexionat en forma de "L" si la teva mà dominant és la dreta i en forma de "L" invertida si és l'esquerra, i el canell inclinat cap endarrere.
Per preparar-te per al llançament, apuja el colze del teu braç dominant de manera que apunti cap a la cistella i el palmell de la mà miri cap al sostre. La funció de la mà no dominant és simplement guiar la pilota.
Quan facis el llançament, continua el moviment amb el braç dominant. Hagiya diu que hauries de fer com si estiressis els dits per agafar un paquet de galetes que hi ha a la part de dalt d'una nevera.
Tres consells per millorar els tirs lliures
Ara que ja coneixes els aspectes principals de la tècnica del tir lliure, és important parlar de com s'executa aquesta tècnica a la pista.
1.Practica sovint
Practica els tirs lliures cada vegada que t'entrenis, recomana Beeuwsaert. L'ideal seria que dediquessis com a mínim entre 10 i 15 minuts a practicar els tirs lliures abans o després de cada sessió d'entrenament.
Un cop dominis la tècnica, crea una rutina de tir lliure. Fes proves per trobar la manera de llançar tirs lliures que et resulti més còmoda i després utilitza-la quan practiquis. Si hi pots dedicar més temps, practica abans i després de l'entrenament, suggereix Hagiya.
Com explica Hagiya, tenir una rutina et pot ajudar a ser constant a l'hora de fer els llançaments i a controlar els nervis durant el partit. Decideix on vols mirar a l'hora de fer el llançament. Tingues en compte que la majoria de jugadors se centren en la part frontal o posterior de l'anella de la cistella.
"Tenir un focus d'atenció ajuda a tenir un objectiu més petit i que, si falles, sigui per menys distància, de manera que si et desvies una mica, pot ser que la pilota entri a la cistella igualment", explica Hagiya.
Practica aquest llançament fins que el facis instintivament, d'aquesta manera "no caldrà que hi pensis quan arribis a la línia de tirs lliures", afegeix l'exjugadora.
2.Afegeix més pressió a la teva rutina d'entrenament
Quan ets a la línia de tirs lliures durant un partit, tothom et mira. Això pot provocar ansietat i fer que fins i tot els jugadors més experimentats fallin.
No n'hi ha prou amb practicar els tirs lliures. Fer llançaments sota pressió és fonamental per aprendre a no perdre la concentració i la confiança a l'hora de fer un tir lliure, explica Nurse.
Beeuwsaert recomana reproduir la pressió de fer tirs lliures durant un partit creant conseqüències per fallar-ne un durant l'entrenament. Per exemple, proposa't fer tres tirs lliures seguits. Si en falles un, hauràs de fer un esprint de punta a punta de la pista, diu Beeuwsaert. També pots substituir els esprints per qualsevol altre exercici que no t'agradi especialment.
La pressió no serà igual que la que se sent a l'hora de llançar un tir lliure durant un partit, però almenys t'ajudarà a acostumar-te a fer llançaments en situacions de molta pressió, explica Beeuwsaert.
3.Guanya confiança
Practicar regularment els tirs lliures sota pressió és fonamental, però també és important treballar en la teva actitud. L'actitud correcta és acostar-te a la línia de tirs lliures com si el llançament ja s'hagués fet, recomana Nurse, que entrena jugadors de l'NBA per gestionar situacions de molta pressió, com els tirs lliures".
"Quan els jugadors aconsegueixen reduir la pressió del llançament, tenen més possibilitats d'encertar el tir lliure", diu.
Hi ha un truc que pots utilitzar per augmentar la confiança, sobretot a l'hora del partit. Nurse recomana als jugadors que pensin en una paraula que puguin fer servir a la línia de tirs lliures per desencadenar el record d'un lloc on els hagin practicat sovint. "Pot ser el nom del gimnàs on practiquen els tirs lliures", explica. Sigui quina sigui, la paraula t'ha de transportar a un lloc amb el mínim de distraccions, on et sentis amb confiança.
Text: Lauren Bedosky
Preguntes freqüents
Quan es llancen tirs lliures durant un partit?
Pots llançar un tir lliure quan et fan una falta o si hi ha contacte personal amb un altre jugador o jugadora mentre intentes fer un llançament, explica Hagiya. També et pot tocar fer tirs lliures si l'equip contrari supera el nombre de faltes permeses en un partit, afegeix. El nombre màxim de faltes permeses varia en funció del nivell, però la National Basketball Association permet quatre faltes d'equip per període de regulació (12 minuts).
Quants punts val un tir lliure?
Els tirs lliures, quan es fan de manera successiva, valen un punt, segons l'NBA.
A quina distància està la línia de tirs lliures?
La línia de tirs lliures està a 4,6 metres del tauler.