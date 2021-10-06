Los Kinjaz son una familia de ninjas en movimiento

El nombre del grupo refleja a la perfección qué es lo que más les importa. La palabra "kin" en inglés significa familia, pero también es la raíz del término "movimiento" en griego. "Por eso, Kinjaz transmite la idea de familia de ninjas en movimiento", explica Mike.



"Nuestro objetivo común es apoyar a la familia a toda costa. Ayudamos a mejorar a cada persona del grupo para alcanzar nuestro potencial colectivo", afirma Anthony Lee.



Este sentido del propósito unificador es especialmente importante en muchas líneas emprendedoras de su marca. También tienen una línea de ropa, organizan eventos en directo y hasta tienen una empresa de noodles. Pero el ritmo constante de la danza es lo que mantiene al grupo unido.



"Algo que me resulta renovador es que, cuando empieza a podernos el estrés, buscamos espacio y tiempo para ir a por una sesión. Simplemente ponemos buena música, bailamos y nos lo pasamos bien", dice Vinh Nguyen. "Eso nos da mucha perspectiva. Nos recuerda por qué lo hacemos. Lo hacemos los unos por los otros y por nuestro amor por la danza".