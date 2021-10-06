Los Kinjaz son una familia de ninjas en movimiento

"Somos una familia de ninjas en movimiento"
Atletas*
Descubre cómo se une este grupo de danza dando prioridad a la familia a toda costa.
Mike Song, cofundador de Kinjaz, con su grupo en Los Ángeles.
Siempre que los Kinjaz se reúnen, se hacen una seña que expresa su conexión como grupo de baile y como amigos y amigas de toda la vida. Se trata de un saludo que hacen uniendo dos dedos y apuntando hacia arriba. Hasta varias de las personas que fundaron el grupo llevan un tatuaje en el dedo que se ve al hacer el gesto: un símbolo del concepto de familia. "Representa la idea de moverse en equipo hacia un mismo objetivo, yendo a una", dice Mike Song.
Sentados en el suelo de una sala de ensayo de Los Ángeles, los cofundadores repasan los pasos que han dado a lo largo de los años. Fundaron el grupo en 2010 y se hicieron famosos en la televisión nacional por sus rutinas superprecisas. "Empezó como algo que hacíamos solo por diversión cuando nos juntábamos para hacer una barbacoa o para actuar en algún evento pequeño de la comunidad", nos cuenta Mike. "Ahora se ha convertido en una marca global".
"Nuestro objetivo común es apoyar a la familia a toda costa".
El nombre del grupo refleja a la perfección qué es lo que más les importa. La palabra "kin" en inglés significa familia, pero también es la raíz del término "movimiento" en griego. "Por eso, Kinjaz transmite la idea de familia de ninjas en movimiento", explica Mike.
"Nuestro objetivo común es apoyar a la familia a toda costa. Ayudamos a mejorar a cada persona del grupo para alcanzar nuestro potencial colectivo", afirma Anthony Lee.
Este sentido del propósito unificador es especialmente importante en muchas líneas emprendedoras de su marca. También tienen una línea de ropa, organizan eventos en directo y hasta tienen una empresa de noodles. Pero el ritmo constante de la danza es lo que mantiene al grupo unido.
"Algo que me resulta renovador es que, cuando empieza a podernos el estrés, buscamos espacio y tiempo para ir a por una sesión. Simplemente ponemos buena música, bailamos y nos lo pasamos bien", dice Vinh Nguyen. "Eso nos da mucha perspectiva. Nos recuerda por qué lo hacemos. Lo hacemos los unos por los otros y por nuestro amor por la danza".
"La danza trasciende todas las barreras y une a las personas".
A través de su alcance online en constante crecimiento y de sus espectáculos, este grupo siempre encuentra formas de meter en sus números historias con las que conectar con el público e invitarles a moverse. "La danza trasciende todas las barreras. No entiende de roles de géneros, orientaciones sexuales, nacionalidades, procedencias ni idiomas", nos cuenta Anthony. "La danza une a las personas".
"La danza es uno de los deportes más antiguos que existen y todo el mundo tiene una unión con ella de alguna manera", dice Ben Chung. "Un bebé oye música y empieza a saltar de aquí para allá. Y cuando piensas que el break dance será disciplina olímpica por primera vez en 2024… ¡vaya viaje!".
"Además es el deporte más accesible", afirma Addy Chan. "A diferencia de otras disciplinas, en las que necesitas un montón de recursos, dinero para equipación, un campo o una piscina, la danza está abierta a todo el mundo".
Y es para todo tipo de cuerpos. "Hay muchos deportes en los que necesitas tener un tipo de cuerpo específico", dice Mike. "Lo especial de la danza es que da igual cómo seas. Tu cuerpo es tu herramienta. Da igual si eres una persona muy delgada que no practica más deportes. En cuanto empiezas a bailar te das cuenta de que tu cuerpo es tu aliado. Si, por ejemplo, te acompleja tener las piernas grandes, a lo mejor empiezas a transformar esa idea en '¡Vaya! ¡Qué buen equilibrio tengo!'".
Con todo lo que les está pasando, ¿cuál es el próximo movimiento de Kinjaz? Resulta que en los últimos tres años han estado trabajando en las sombras en un proyecto secreto con Nike que se lanzará muy pronto.
Vídeo: Aimee Hoffman
Fotografía: Thalia Gochez
Texto: Dan Rookwood
Fecha: julio de 2021