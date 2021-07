Suea Cho funda Fashion and Feasts a caballo entre Seúl y Nueva York

Tanto en la moda como en la comida te has desviado de la trayectoria tradicional. Tu estilo no parece encajar en una única estética. ¿Cómo lo describirías?

Me he ido volviendo mucho más específica en mi forma de vestir. Creo que esto se debe a haber estado en un lugar con mucha competitividad como Nueva York. Sé que puede sonar a cliché, pero odio llevar algo que tenga todo el mundo.



A lo largo del último año, he pasado de llevar looks muy femeninos a que me vaya mucho más lo deportivo. Con el paso del tiempo, le he ido dando menos importancia al concepto de arreglarse y tener un aspecto increíble todos los días. La comodidad es ahora mi prioridad y me gusta poder estar activa sin dejar de verme guapa. Por ejemplo, si me pongo un pantalón corto de baloncesto, lo combino con una camiseta bonita.



Además, diría que mi estilo evoluciona constantemente. Aunque mi esencia sigue siendo la misma, mi estilo ha cambiado mucho y seguirá haciéndolo.