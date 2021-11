Esta mujer representa la cultura del skateboard de Tokio

La vida son dos días y quiero pasar todo el tiempo que pueda divirtiéndome. Skate Girls Snap y el skateboard son cosas que hago por amor, no porque nadie me lo haya pedido. No tengo la obligación de comunicar un mensaje concreto. Solo es que me encanta, de verdad. He podido hacer todo esto porque estoy siendo yo misma, y que eso ayude a otras personas me hace muy feliz.

Por eso mi próximo objetivo es tan simple: divertirme con el skate. No quiero patinar por obligación ni por dinero ni como trabajo. Si puedo ser fiel a mi misma y seguir haciendo skate con todo el mundo, no necesito más.