Retratos: El dominio del balonmano con los gemelos Garate

Tenéis muchas similitudes como gemelas, pero ¿cómo describirías vuestros estilos de juego individuales?

Jessenia: Yo juego por debajo de los hombros. Jugar al sóftbol me dio algún que otro problema en esta articulación, por lo que me cuesta golpear por encima de los hombros. Esta forma de jugar me hace más compacta y más pequeña en la cancha.



Melanie: A mí se me da bien jugar como lateral. Tengo más potencia, lo que significa que cubro más cancha y corro más. Y es perfecto, porque me complemento con [Jessenia], que se queda quieta como una estatua.