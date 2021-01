Retratos: Familia, críquet y comunidad con Derick Narine

¿Cómo es el ambiente en Queens? ¿Te vacilan mucho cuando juegas?

Todo depende de con quién juegues. Los indios no dicen mucho y, aunque lo dijeran, no hablo su idioma y no les entiendo, a pesar de que mis antepasados provienen de la India. Los jamaicanos te insultan. Te dicen todo tipo de cosas, pero tienen que decirlo de manera que el árbitro del partido no les oiga, porque pueden ser penalizados. No nos lo tomamos en serio porque lo cierto es que nosotros podemos hacerles lo mismo, pero [a veces] te afecta. Si tu papel es defensivo, solo buscas bloquear la pelota para que tu compañero pueda golpear.