Regula tu reloj corporal para dormir mejor y tener más energía

Todo el mundo posee un reloj central que marca el paso de todos los demás relojes del cuerpo (el de los músculos, el del hígado, el del estómago, etc.) en base al ciclo de 24 horas de la Tierra y les dicta cómo actuar. Todos ellos se regulan mediante proteínas CLOCK, entre las cuales destaca la proteína PER. Cuando no está sincronizada, puede cambiar el ritmo de tu reloj a un ciclo distinto; los más comunes son de 23 o 25 horas. Investigadores de varias universidades, como la de California Santa Cruz (UCSC), han descubierto recientemente que las personas que presentan ciertas mutaciones genéticas en una enzima (la caseína quinasa 1) pueden experimentar un ritmo de 20 horas.



Aunque quienes siguen estos ritmos suelen dormir al menos siete horas (lo ideal), los trastornos del ritmo circadiano (o sea, la descoordinación respecto al ciclo terrestre del día y la noche) se asocian a diversos problemas de salud. El reloj del organismo se esfuerza al máximo por adaptarse al de la Tierra, pero si nuestro ciclo es mucho más corto, nunca consigue alcanzarlo. Eso provoca trastornos a nivel molecular. "Es como vivir con un jetlag perpetuo", explica Carrie Partch, profesora asociada del departamento de Química y Bioquímica de la UCSC y directora del estudio.



La buena noticia es que los científicos creen que esta variante genética que impone un reloj de 20 horas es muy poco frecuente (hay más o menos una posibilidad entre un millón). Lo más probable es que solo lo posean quienes se acuestan sobre las siete de la tarde y se despiertan a las cuatro de la madrugada, incluso en fin de semana. Es algo innato y que puede afectar al ciclo del sueño desde la infancia, aunque es posible que no te des cuenta hasta la adolescencia o la edad adulta, cuando tienes más control sobre la hora a la que te vas a dormir.