¿Se puede mejorar el sistema inmunitario con la comida?

La clave está en los extras

No viene mal explotar “superalimentos” antiinflamatorios, como la cúrcuma y el jengibre. Pero según Wallace, es importante que llevemos una dieta equilibrada, y no crearnos una falsa sensación de seguridad por consumir un ingrediente o suplemento. Piénsalo de esta manera: no te pondrías la mascarilla en público para luego no lavarte las manos al llegar a casa.



Gombar recomienda tomar un multivitamínico si te preocupa no conseguir todos los los nutrientes necesarios. La comida de verdad siempre es mejor, pero un poco más de protección no hace daño a nadie.