¿Se puede mejorar el sistema inmunitario con la comida?

Rápido repaso de biología: el sistema inmunitario es una compleja red de células y proteínas que sirve como primera (y mejor) línea de defensa de tu cuerpo contra virus y bacterias dañinos. Para fortalecerlo, debes centrarte en otras áreas de bienestar (en este caso, la nutrición) que afectan directamente a esa red.



¿Por qué importa lo que comes? Además de los macronutrientes, como las proteínas, tu sistema inmunitario necesita niveles suficientes de micronutrientes cruciales, ya que trabajan juntos para hacer sonar las alarmas y defenderte de los invasores de inmediato. Pero depender de dosis altas de un solo micronutriente (por ejemplo, la vitamina C) no es suficiente para protegerte, tal y como nos dice Adrian Gombart, profesor de bioquímica y biofísica del Linus Pauling Institute de la Universidad Estatal de Oregón, que estudia la inmunidad. Esto se debe a que necesitas varios puntos fuertes dentro de tu ejército, no solo un héroe, lo que significa que tienes que diversificar la dieta.