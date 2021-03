El surf femenino levanta olas en Hainan

¿Qué te han enseñado las olas?

Darci: El surf me ha hecho la vida más fácil, en el sentido de que ahora sé valorarme a mí misma y a los demás.



Xiaomi: Cada vez que haces surf es diferente a la anterior, tienes que superar constantemente tus miedos. Antes yo no sabía nadar y me daba miedo el agua. No podía respirar, no podía abrir los ojos. El surf me ha hecho ser más valiente en general.



Jingya: El surf me aporta emoción y seguridad en mí misma. Cuando cojo una ola, me siento poderosa. Además, me dio la oportunidad de cambiar mi vida. Tengo 25 años y ya tengo un negocio con éxito, un coche y una casa. Sin embargo, cuando conocí a Darci, empecé a anhelar una vida como la suya: segura, libre y llena de posibilidades.



Darci: Qué bonito. Ya tienes esa vida.