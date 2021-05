Las mujeres musulmanas reclaman representación

Está claro que las tres os sentís muy afortunadas de haberos encontrado y de haber descubierto que vuestros objetivos creativos están en consonancia. ¿Cómo fue cuando os conocisteis y cómo se ha desarrollado ese vínculo?



Sara: Cuando nos reunimos por primera vez, nos sentamos y hablamos sin parar. Fue un momento de poder colectivo real. Nuestro vínculo se formó por el amor y la frustración que sentimos por algunas cosas, y es esa mezcla de pasión y dolor lo que nos une. Porque necesitas a mujeres que te apoyen, pero que también entiendan de dónde vienes.



Lamisa: Mi infancia no fue fácil, porque ser musulmana nunca era guay. Me sentí bastante aislada, y no tiene sentido que esto tenga que ocurrir en una sociedad que está tan interconectada. Así que, cuando vi el trabajo de [Zeinab y Sara], me puse inmediatamente en contacto con ellas y les dije que nos reuniéramos en mi oficina. El resto es historia. No tengo hermanas, solo hermanos, y ha sido un placer explorar mi creatividad, fe, identidad y fuerza con estas mujeres.



Zeinab: Soy la única hija de mi madre, así que siempre he anhelado tener una hermana mayor, y Lamisa es eso para mí. Hablamos todos los días, duermo en su casa, y su madre es como mi tía. En cuanto a Sara, creo que no he conocido nunca a nadie que haya tenido la misma experiencia que yo en la escuela de arte. No es un entorno fácil para un musulmán, así que Sara y yo estamos muy unidas por eso. Sara es mi hermana pequeña.



Creo que no hay nada comparable a que tus hermanas y tu comunidad te apoyen. Saber que cuento con el respaldo de dos estas mujeres es una sensación realmente increíble. Lamisa y Sara han sido una gran fuente de fuerza y…



Lamisa: …de confianza y consuelo.



Zeinab: Y de afirmación. Sí, son mis hermanas.