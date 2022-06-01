Los mejores bañadores Nike para mujer para nadar o descansar junto a la piscina
Guía de compra
Desde bañadores de una sola pieza inspirados en zapatillas a bikinis reversibles, los bañadores Nike para mujer son ideales para cualquier ocasión en verano, desde la playa hasta la piscina.
Los mejores días de piscina o playa empiezan con buen tiempo y un gran bañador. Cuando busques un bañador cómodo, ten en cuenta el uso que le vas a dar a la prenda, ya sea nadar, descansar junto a la piscina o surfear unas olas en la playa.
Los bañadores Nike para mujer están disponibles en muchos estilos diferentes y son perfectos para todo tipo de actividades acuáticas. A continuación, te contamos en qué debes fijarte a la hora de comprar un nuevo bañador Nike.
Bañadores de una pieza
En la colección Nike Swim para mujer, encontrarás bañadores de una pieza confeccionados para actividades de alta intensidad, como la natación. Por ejemplo, el bañador Nike Fastback tiene tirantes anchos para ofrecer un ajuste seguro, así como una cobertura inferior estándar y costuras planas para reducir el roce.
El bañador de una pieza de banda Solid Lace-Up Bandeau, por otro lado, ofrece una sujeción más ligera del pecho y cuenta con tirantes desmontables. Además, su cubertura inferior es menor más atrevida y su corte de pierna alto permiten mostrar más piel.
Bañadores de dos piezas
Combinar partes de arriba y de abajo de los bikinis es algo muy divertido que puedes hacer con tu colección de bañadores. Nike Swim ofrece partes de arriba de bikini de diferentes estilos, como de banda, atados en la espalda, tankinis, bralettes, reversibles e incluso un "midkini" de cuello redondo, una mezcla entre el bikini y el tankini.
Las partes de arriba van acompañadas de su respectiva parte de abajo a juego, que están disponibles en diferentes cortes, como de cintura alta, atrevidos o de ajuste estándar. Si quieres más cobertura para actividades acuáticas concretas, Nike también ofrece pantalones cortos de baño ceñidos de cintura alta con una entrepierna de 15 cm.
Sujeción
Aunque encontrar la sujeción de pecho adecuada a veces puede resultar complicado cuando compras bañadores, es un tema importante, sobre todo si planeas hacer actividades de gran impacto con el bañador, como voleibol de playa. Si quieres una parte de arriba de baño con mayor sujeción, busca características como los tirantes regulables y las copas.
Ajuste
Cuando se trata de elegir un bañador, el ajuste lo es todo. Un bañador tiene que ser cómodo y no moverse cuando te tires a la piscina. Si queda demasiado ceñido, puede clavarse en la piel y restringir el movimiento, mientras que si está demasiado suelto, puede ceder y caer al absorber el agua.
Cuando compres un estilo nuevo, echa un vistazo a la guía de tallas de bañadores de Nike y toma las medidas que no tengas claras antes de elegir. Te contamos cómo:
- Pecho: Mide el contorno de la parte más amplia del pecho manteniendo la cinta horizontal.
- Cintura: Mide la parte más estrecha (por lo general, los puntos de flexión laterales) manteniendo la cinta horizontal.
- Caderas: Mide la circunferencia de la parte más ancha de tus caderas manteniendo la cinta horizontal.
- Torso: Mide desde el punto más alto del hombro (entre la base del cuello y la articulación del hombro) pasando por la parte más amplia del pecho hasta la ingle. Desde ahí, pasa la cinta entre las piernas, sube por la espalda y vuelve al punto inicial.
Consejo: Si tus medidas de caderas y cintura se corresponden con dos tallas sugeridas distintas, pide la talla que se corresponda con la medida de las caderas.
Texto: Emilia Benton