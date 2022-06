Más allá del estilo: Cynthia y Travis visibilizan las voces de la comunidad negra y la latinoamericana

Travis: El estilo fue mi primera expresión real como individuo. Siempre me ha interesado la moda, desde que tengo memoria. Cuando era pequeño, estaba obsesionado con las zapatillas y todo eso. A los 9 años quería zapatillas de 100 o 125 dólares, pero mi madre nunca me las compró, lo cual es razonable. A los 16, empecé a trabajar y me volví loco coleccionando zapatillas. En ese momento, mi estilo era una expresión de las tendencias del momento. A medida que creces, descubres lo que encaja contigo, con lo que te sientes más cómodo y cuál es tu voz. Tu voz evoluciona de manera que no implica muchos cambios drásticos, pero sí mucha más confianza. Eso es lo que me gusta. Ahora mismo, estoy en modo padre.



Cynthia: Para mí, el estilo tiene que ver con la comunicación. A través de él, comunicas quién eres y también te comunicas con otras personas con tus mismos intereses. Estoy de acuerdo con Travis en que la comunicación va cambiando a medida que evolucionamos como personas. Cuando iba al instituto, me ponía vaqueros grandes, camisetas pequeñas y una bandana en la cabeza. En cada ámbito, parece como si estuvieras intentando comunicar en silencio que formas parte de esa comunidad.