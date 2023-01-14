Los mejores pantalones cortos de entrenamiento Nike para hombre que ya puedes comprar
Guía de compra
Estos pantalones cortos de entrenamiento para hombre están diseñados para hacer una variedad de entrenamientos y actividades.
Encontrar un pantalón corto de gimnasio con el tejido, las características y el ajuste que necesitas puede ayudarte a mejorar en tu próximo entrenamiento. Un pantalón corto de entrenamiento para hombre no solamente debe quedar bien con tu conjunto de gimnasio, sino que también tiene que reducir los roces, gestionar el sudor y favorecer la circulación del aire para mantener la frescura y la transpirabilidad.
Echa un vistazo a esta selección de los mejores pantalones cortos de entrenamiento Nike para hombre para distintas actividades y entrenamientos. Esta guía de compra incluye desde pantalones cortos de gimnasio con forro hasta diseños más minimalistas, así que seguro que encontrarás el pantalón corto de entrenamiento perfecto para ti.
Contenido relacionado: 9 ideas de regalos Nike para tu hermano
Los mejores pantalones cortos de entrenamiento Nike para hombre
1. Pantalones cortos de entrenamiento Nike Pro para hombre
La gama de ropa Nike Pro (que incluye pantalones cortos) ofrece una equipación de entrenamiento de alto rendimiento fabricada para superar los entrenamientos más intensos. Al elegir un pantalón corto de entrenamiento, asegúrate de que tenga una cintura de gran calidad que no se mueva durante los movimientos más intensos.
Los pantalones cortos Nike Pro tienen elementos de diseño de alto rendimiento como cinturas duraderas y regulables para un ajuste personalizable, materiales ligeros y elásticos y aperturas de ventilación que convierten los pantalones en modelos superflexibles para ofrecer una amplitud total de movimiento.
La mayoría de pantalones cortos Nike Pro también cuentan con tecnología Nike Dri-FIT, que aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras corres, caminas, saltas y te mueves durante cualquier entrenamiento. Te recomendamos combinar los pantalones cortos de entrenamiento Nike Pro sin forro con un pantalón corto de compresión Nike Pro Dri-FIT debajo para evitar los roces y añadir más sujeción.
Contenido relacionado: La mejor ropa interior Nike para hombre
2. Pantalones cortos de running para hombre
Hay un montón de opciones de pantalones cortos de running Nike para hombre, desde mallas cortas hasta pantalones cortos con abertura o modelos de longitud media con malla interior. Si quieres un diseño con la menor cantidad posible de tejido, elige un pantalón corto ligero de running con una longitud de entrepierna de 5 cm. Estos modelos son perfectos para las competiciones o los entrenamientos de alta intensidad que requieren transpirabilidad y velocidad.
Si buscas un poco más de protección, los pantalones cortos Nike para hombre están disponibles con longitudes de 10, 13 y 18 cm. Algunos modelos tienen forro y otros un slip interior incorporado. Si, a la hora de correr, prefieres más sujeción debajo del pantalón corto, pero no quieres recargar tu fondo de armario, elige un pantalón corto de entrenamiento versátil dos en uno con una capa base interior ceñida. Ventaja adicional: estas mallas incorporadas incluyen un bolsillo oculto para guardar el teléfono.
Si te resultan más cómodas las partes de abajo de ajuste ceñido, te recomendamos correr con unas mallas cortas Nike. Las mallas Nike Dri-FIT ADV AeroSwift, por ejemplo, ofrecen propiedades de gestión del sudor, un tejido Woven elástico, varios bolsillos y una cintura regulable con ventilación. Además, son elegantes y ligeras, lo que las convierte en una prenda perfecta para competir.
Contenido relacionado: Los mejores pantalones cortos de running Nike para hombre
3. Pantalones cortos de baloncesto para hombre
Un buen pantalón corto de baloncesto debe ser amplio y flexible, además de permitir la máxima movilidad sin añadir peso. Nike ofrece una gran variedad de longitudes y tipos de bajos para ayudarte a encontrar el nivel adecuado de protección. Busca cinturas regulables y elásticas que te permitan personalizar el ajuste.
Para vestirte como los profesionales, echa un vistazo a los pantalones cortos de baloncesto Nike inspirados en los atletas más destacados de Nike, como Giannis Antetokounmpo.
4. Pantalones cortos de yoga para hombre
Para las sesiones de yoga, es importante equiparte con ropa elástica. Algunos amantes del yoga prefieren pantalones cortos con materiales suaves que se adaptan al cuerpo y ofrecen una compresión suave y un ajuste ceñido, mientras que otros se decantan por modelos más amplios y holgados.
Los pantalones cortos Nike de yoga para hombre te ofrecen lo mejor de estas dos opciones. Algunos modelos incluyen una capa interior de tejido Nike Infinalon suave que ofrece una compresión suave y una capa exterior amplia que gestiona el sudor.
5. Pantalones cortos de fútbol para hombre
Los pantalones cortos de fútbol suelen ser más cortos y ceñidos que los modelos para otros deportes como el baloncesto. Los pantalones cortos diseñados para el campo de fútbol favorecen la transpirabilidad y el movimiento. La colección Nike Stadium y el pantalón de fútbol Nike Strike incluyen tecnología Nike Dri-FIT y están creados a partir del diseño que llevan los equipos y jugadores profesionales de Nike en el campo.
Si quieres un pantalón de entrenamiento para hombre perfecto tanto para jugar al fútbol como para salir a tomar algo, elige un modelo cómodo y versátil Nike Club Fleece con un ajuste amplio y bolsillos prácticos. Algunos incluyen logotipos de selecciones nacionales para animar a tu equipo favorito.
6. Pantalones cortos de golf para hombre
¿Te estás preparando para un día en el green? Si el tiempo lo permite, ponte unos pantalones cortos de golf Nike.
Siempre es una buena idea consultar el código de vestimenta del campo de golf al que quieres ir. Los pantalones cortos de golf Nike para hombre están diseñados para adaptarse a la ropa recomendada para los campos de golf y ofrecer un look elegante, siempre proporcionando ventajas de alto rendimiento.
Por ejemplo, el pantalón corto chino Nike Dri-FIT UV incluye un tejido que gestiona el sudor y una banda adherente en el interior de la cintura para mantener la parte superior en su sitio. Además, ofrece protección contra los rayos UVA y UVB en las zonas que cubre la prenda. El modelo cuenta con dos bolsillos laterales, dos bolsillos traseros y un bolsillo para los tees, por lo que ofrece espacio de sobra para guardar tus cosas.
Además, te recomendamos combinar los pantalones cortos de golf Nike con un cinturón de golf Nike para completar el look.
7. Pantalones cortos de tenis para hombre
Una de las características más importantes de un pantalón corto de tenis son los bolsillos. Los pantalones de tenis NikeCourt están diseñados para guardar las pelotas de tenis con seguridad en los bolsillos y poder acceder a ellas fácilmente durante el partido. Elige entre entrepiernas de 18 a 28 cm para encontrar el ajuste más cómodo para ti. Independientemente de su longitud, todos los modelos tienen bolsillos prácticos y están hechos con materiales con gestión de la humedad.
Si buscas un diseño superelegante y elástico, opta por el pantalón corto NikeCourt Dri-FIT Advantage. Este modelo incluye pliegues en ángulo en la parte inferior de cada bolsillo que se expanden para llevar las pelotas de tenis con facilidad. Además, cuenta con aberturas en el dobladillo más largas y superpuestas para ofrecer a los jugadores la mejor movilidad de lado a lado.
Texto: Emily DiNuzzo