Los mejores pantalones cortos de running Nike para hombre
Guía de compra
Libera tu potencial con esta selección ganadora.
Los mejores pantalones cortos de running para que consigas lo que te parecía imposible Al ser transpirables y flexibles, facilitan el movimiento y proporcionan suficiente sujeción y espacio para guardar cosas. Tanto si eres velocista como maratonista, Nike te ofrece todo lo que necesitas con modelos holgados, ajustados, divididos y con bolsillos.
Los mejores
Estas son las principales cualidades que distinguen a los mejores diseños del resto:
- Se secan rápido y reducen el roce gracias a su confección con tejidos que capilarizan la humedad, como el poliéster.
- Ofrecen libertad de movimiento gracias al tejido flexible (como el spandex) y a las aberturas laterales.
- La cintura incluye cordones para ajustarlos cómodamente sin apretar.
- Incluyen bolsillos para guardar tus cosas.
- Tienen malla de sujeción interior o un forro ceñido de compresión.
Los mejores pantalones cortos de running para hombre
Si tus pantalones cortos no son suficiente, echa un vistazo a esta selección. Te ayudarán a llegar más lejos en la pista, los senderos o el asfalto.
Mejor pantalón corto de running en dos piezas: pantalón corto de running con malla interior Dri-FIT ADV Nike AeroSwift de 10 cm para hombre
Este llamativo modelo te anima a correr a tope. Los cortes laterales, el tejido Woven elástico en cuatro direcciones y la entrepierna de 10 cm ofrecen una libertad de movimiento total. Además, la tecnología de capilarización de la humedad Dri-FIT ADV de Nike mantiene la transpirabilidad y se combina con el forro de tejido Knit para proporcionar la sujeción que necesitas. Para conseguir el ajuste perfecto, regula la cintura Flyvent de malla y tejido elástico con cordón, y aprovecha los cinco bolsillos para guardar el móvil, los geles y algún que otro tentempié.
Ideal para practicar trail running: pantalón corto de running con malla interior Nike Trail Second Sunrise de 13 cm para hombre
Este pantalón corto en dos piezas de 13 cm es elegante, pero con la ventaja añadida de tener más espacio para tus cosas. Tiene siete bolsillos (algunos incorporados y con cremallera) para guardar tus básicos, desde la equipación para antes y después de la sesión hasta el móvil y las llaves. Mientras recorres los senderos, disfrutarás de una gran comodidad y sujeción gracias al tejido transpirable de poliéster y spandex que capilariza el sudor, a la cintura elástica con cordón y al forro interior.
Si buscas un ajuste holgado: pantalón corto versátil sin forro Nike Unlimited Dri-FIT de 18 cm para hombre
Aunque no es tan aerodinámico, este pantalón corto de running de 18 cm ofrece más protección. Con un ajuste amplio y sencillo y una cintura con cordón, es lo suficientemente versátil para correr, entrenar y hacer yoga. El tejido de poliéster y spandex que capilariza el sudor mantiene la transpirabilidad, mientras que el tejido Woven elástico en cuatro direcciones y las aberturas laterales en el dobladillo ofrecen libertad de movimiento. Guarda tus básicos en los tres bolsillos y en la presilla interior para las llaves.
Las mejores mallas: mallas de running de longitud media con malla interior Nike Fast Dri-FIT para hombre
Si buscas un ajuste más ceñido, elige estas mallas de longitud media. El tejido Knit elástico con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor reduce las rozaduras, mientras que el forro interior y la cintura elástica con cordón proporcionan sujeción y el ajuste perfecto. Guarda el móvil y otros elementos esenciales en los tres bolsillos y corre sin que nada te moleste.
Para llegar más lejos: mallas de running de longitud media Trail Lava Loops Dri-FIT para hombre
Se trata de unas mallas de longitud media ideales para sesiones de trail running y maratones, ya que ofrecen sujeción gracias a su forro interior y efecto de compresión. El tejido Dri-FIT elástico y ligero mantiene la transpirabilidad y te ofrece una amplia libertad de movimiento. Otro factor clave en las sesiones de larga distancia es tener sitio para guardar todos tus básicos. Este modelo tiene ocho bolsillos para guardar botellas de agua, geles, snacks, el móvil y mucho más.
Si eres velocista: pantalón corto de running con malla interior Nike Track Club Dri-FIT de 8 cm para hombre
Alcanza la máxima velocidad con este clásico con capilarización del sudor. Las aberturas laterales, el tejido ligero y elástico de poliéster y spandex, y la entrepierna de 8 cm te permiten moverte libremente, mientras que el forro y los tres bolsillos proporcionan sujeción y sitio para guardar cosas. Además, tendrás un look perfecto en la pista gracias a los paneles laterales de tejido Woven, los logotipos Swoosh y Nike Track Club, y la cintura elástica con cordón que garantiza el ajuste perfecto.
Preguntas más frecuentes
¿Qué tipo de pantalón corto es mejor para correr?
Los mejores pantalones cortos de running para hombre deben incluir una cubierta ligera y un forro interior cómodo y con sujeción, además de bolsillos. También deben estar confeccionados con una mezcla de un tejido que absorba la humedad (como el poliéster) y un tejido flexible (como el spandex).
¿Cuáles son los pantalones cortos ideales para running de larga distancia?
Prioriza el tejido que capilarice el sudor y opta por mallas de longitud media o pantalones cortos en dos piezas con una entrepierna más corta para reducir el roce. Busca modelos con suficientes bolsillos.
Para correr, ¿son mejores los pantalones cortos ceñidos u holgados?
Que sean ceñidos u holgados dependerá de tus preferencias. Para conseguir la máxima velocidad, te recomendamos modelos en dos piezas con costuras interiores más cortas. Sin embargo, los pantalones cortos ceñidos no se empapan en los días lluviosos. Además, tienen ventajas adicionales como la compresión (para activar los músculos y estimular el flujo sanguíneo), la protección y el calentamiento de los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos. Los pantalones cortos largos y holgados son los que tienen más probabilidades de ralentizarte y obstaculizar tus movimientos.
¿Debería escoger un pantalón corto de running con o sin forro?
Céntrate en lo que te resulte más cómodo. Si te gusta llevar tu ropa interior habitual, considera la opción sin forro. Sin embargo, los modelos con forro son más eficientes. Al no tener que llevar ropa interior, te vestirás más rápido y tendrás que lavar menos. Además, el forro incorporado ofrece ventajas añadidas como la capilarización del sudor y, en ocasiones, la compresión. Si optas por un pantalón corto de running con forro, asegúrate de que este sea cómodo.
Texto: Dina Cheney