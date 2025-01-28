Los mejores pantalones cortos de running Nike para hombre

Este pantalón corto en dos piezas de 13 cm es elegante, pero con la ventaja añadida de tener más espacio para tus cosas. Tiene siete bolsillos (algunos incorporados y con cremallera) para guardar tus básicos, desde la equipación para antes y después de la sesión hasta el móvil y las llaves. Mientras recorres los senderos, disfrutarás de una gran comodidad y sujeción gracias al tejido transpirable de poliéster y spandex que capilariza el sudor, a la cintura elástica con cordón y al forro interior.