Imagina que estás corriendo y tu ropa interior no deja de subirse. O que, mientras vas a una reunión después de darte un paseo un día de mucho calor, notas sudor en las ingles. Estas molestias cotidianas te pueden fastidiar la jornada.

Por eso, es importante empezar el día con la mejor capa base. Una ropa interior adecuada te ofrece sujeción, transpirabilidad, comodidad y confianza durante todo el día para que puedas disfrutar tanto de las reuniones como de tomarte algo en tu tiempo libre. No importa si prefieres llevar bóxers, bóxers largos o calzoncillos clásicos, Nike tiene la ropa interior para hombre perfecta con características que se adaptan a tus necesidades.